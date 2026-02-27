에이스침대 "올해 전 제품 가격 동결"

2022년 12월 이후 4년간 인상 안 해

대리점 건물 직접 매입해 부담 완화도

에이스침대가 2026년 전 제품 가격을 동결하기로 결정했다고 27일 밝혔다. 원자재 가격 상승과 고물가 기조 속에서도 소비자 부담 완화를 위해 4년 연속 가격을 인상하지 않기로 했다.

가구 업계 전반에서 가격을 인상하는 것과는 대조적인 행보다. 에이스침대는 지난 2022년 12월 한 차례 가격을 조정한 이후 현재까지 약 3년 2개월간 추가 인상을 단행하지 않았다. 단순히 시장 점유율을 지키기 위한 전략을 넘어 어려운 경제 상황 속에서 소비자와 상생하기 위한 결정이라는 설명이다.

에이스침대는 가격 인상을 억제하고 시장 내 가격 가이드라인을 지켜내는 것이 업계 선도 기업이 수행해야 할 사회적 책임 중 하나라고 보고 있다. 혼수나 이사를 앞두고 비용 지출을 고민하는 실수요자들에게는 가계 부담 완화와 예산 절감 측면에서 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

에이스침대는 파트너인 대리점주와의 상생 경영 원칙을 지키고 있다. 지난 15년간 약 4700억 원을 투자해 지역 거점 매장인 에이스스퀘어 등 건물을 직접 매입해 대리점주의 안정적인 영업 환경을 조성했다.

본사가 직접 건물주가 되어 주변 시세보다 낮은 임대료를 책정하고 이를 장기간 동결함으로써 임대료 상승에 따른 점주들의 경영 부담을 줄였다. 코로나19 당시에는 전국 대리점에 총 20억 원 이상의 임대료와 인건비를 직접 지원했다.

또한 에이스침대는 지역사회에 대한 사회적 책임을 다하기 위해 지난 28년간 명절 백미 기부를 이어왔고 산불 복구 성금 11억 원 지원과 루게릭병 환우 지원, 연탄 후원·나눔 봉사 등 사회공헌 활동을 지속하고 있다.

에이스침대 관계자는 "경기 불확실성으로 소비자를 비롯한 사회 구성원 모두가 힘든 시기인 점을 감안해 올해도 가격 동결 방침을 유지하기로 했다"며 "기업 이윤의 사회 환원이라는 경영 철학에 따라 고객·파트너와 함께 성장하는 상생 경영을 이어가며, 화려한 수식어보다 실제 행동과 결과로 진정성 있는 경영을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.





