본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

경과원, 기술창업 지원 70곳 모집…3월16일까지

이영규기자

입력2026.02.27 08:58

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도경제과학진흥원이 다음 달 16일까지 '기술창업 지원사업'에 참여할 70개 업체를 모집한다.


모집 분야는 ▲예비·초기 기술창업 지원 ▲기술창업 재도전 지원 ▲반려동물 산업 창업지원이다.

예비·초기 기술창업 지원은 정보통신(IT), 바이오, 기계·소재 등 기술 분야의 혁신 스타트업 40개 사를 선발한다. 예비창업자는 최대 1000만원을, 창업 3년 내 초기 창업자는 최대 3000만원의 사업화 자금을 받게 된다.


경기도경제과학진흥원의 기술창업 지원사업 모집 포스터

경기도경제과학진흥원의 기술창업 지원사업 모집 포스터

AD
원본보기 아이콘

기술창업 재도전 지원은 과거 폐업 경험이 있는 기술 기반 재창업자 10곳이다. 최우수 1곳에는 3000만원을, 우수 2곳에는 각 2200만원을, 장려 7곳에는 각 2000만원이 지원된다 .


급성장하는 반려동물 시장을 겨냥한 '반려동물 산업 창업지원'은 20곳을 선발해 예비창업자에 최대 2000만원을, 초기 창업자에 최대 3000만원을 지원한다.

김현곤 경과원장은 "이번 통합 공고는 창업가들이 자신의 사업 단계에 꼭 필요한 지원을 적기에 받을 수 있도록 돕기 위해 마련했다"며 "전문가 멘토링과 투자 연계, 시장 진출 지원을 촘촘히 연결해 경기도를 대한민국 기술창업의 중심지로 자리매김하도록 하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위험 종목 14개 "지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

횡단보도 건너는 어린이 일부러 '쾅'…조회수 1000만 넘긴 '부츠카리' 대체 뭐길래

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

제주행 기내서 발작 일으킨 승객에 승무원·승객들 '한마음' 대처 나서

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

"내년에 또 올게요"…외국인 관광객 10명 중 8명 '韓 재방문 희망'

올해 민간소비 상승국면 진입…한은 "취약한 경제에 지갑 빨리 닫힐수도"

새로운 이슈 보기