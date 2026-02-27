본문 바로가기
농협은행, 'NH대한민국 하나로 이음대출' 출시…최대금리 6.8%

이기민기자

입력2026.02.27 08:56

금융 소외계층 대상 포용금융
대출 한도 최대 1000만원

농협은행은 27일 금융소외 계층을 대상으로 최대금리를 6.8%로 적용하는 포용금융 신상품 'NH대한민국 하나로 이음대출'을 27일 출시했다고 밝혔다.


NH대한민국 하나로 이음대출 대상은 청년, 장애인, 한부모가정, 농업인 중 장애인 등록사실 증명서, 한부모가정 증명서 등 행정기관을 통해 자격 검증이 가능한 사람이다.

소득증빙이 어려운 취약계층 대상으로 KCB 추정소득을 활용해 대출 심사를 진행하는 것이 특징이다. 대출한도는 최대 1000만원이다. 1.2%포인트까지 우대금리를 제공하며, 최종 산출한 대출금리가 6.8%를 넘으면 6.8%를 적용한다.


기존 금융권 이용이 어려웠던 고객에게도 합리적인 금융기회를 제공해, 고금리 및 연체로 이어지는 부채 악순환을 예방하겠다고 농협은행은 설명했다. 앞서 농협은행은 지난해 포용금융상품인 새희망홀씨 대출 목표치인 5500억원이 넘는 5674억원을 실행한 바 있다.


강태영 농협은행장은 "본 상품은 취약계층이 제도권 금융 안에서 안정적으로 재기할 수 있는 기반을 만들고자 출시했다"며 "앞으로도 농협은행은 서민과 취약계층의 금융 사다리 역할을 충실히 수행하며, 금융의 사회적 책임을 다하는 따뜻한 금융을 지속 실천할 것"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
