3월 이달의 독립운동가에 수원 출신 '김향화·이선경'

이영규기자

입력2026.02.27 08:43

경기도 수원 출신 여성 독립운동가인 '김향화'와 '이선경'이 국가보훈부가 지정하는 '2026년 3월 이달의 독립운동가'로 선정됐다.


수원박물관은 앞서 수원 기생만세운동을 이끈 김향화와 학생비밀결사조직 '구국민단'을 이끈 이선경의 독립운동 관련 사실을 발굴, 국가보훈부에 포상 신청을 해 김향화 대통령 표창(2009년), 이선경이 애국장(2012년)을 받았다.

수원예기조합대표였던 김향화(金香花, 1897~?)는 고종황제 승하를 누구보다 슬퍼하며 수원 기생들과 함께 대한문 앞에서 망곡을 하고, 1919년 3월29일 자혜의원(현 화성행궁 봉수당) 앞에서 수원기생 30여명을 이끌고 '대한독립만세'를 소리 높여 외쳤다. 이때 체포돼 6개월 동안 옥고를 치렀다.


이선경(李善卿, 1902~1921)은 수원면 산루리에서 태어나 수원공립보통학교(현 신풍초등학교)를 졸업했다. 3·1운동 당시 민족대표였던 김세환의 밑에서 연락 임무를 담당했다. 1920년 조선의 독립을 목표로 한 '구국민단'을 박선태 등과 결성해 비밀리에 활동하다 일제 경찰에 체포돼 옥고를 치르던 중 혹독한 고문을 이기지 못하고 19살의 나이에 순국했다.


3월 이달의 독립운동가에 선정된 수원 출신 여성 독립운동가 '김향화와 이선경' 열사

수원박물관은 수원의 독립운동을 널리 알리기 위해 수원역사 상설전시실에 '수원의 독립운동가'를 주제로 관련 유물과 영상을 전시하고 있다.

수원박물관은 3·1운동 107년을 맞은 올해 3월의 독립운동가로 선정된 김향화와 이선경을 기리기 위해 박물관 로비 두 여성의 독립운동 관련 영상을 상영하고, 만세운동 모형이 있는 포토존을 3월 31일까지 설치한다.


수원박물관은 지난해 광복 80주년을 맞아 3·1운동 당시 민족 대표 48인 중 한 명인 김세환을 재조명한 '다시 만난 민족 대표 김세환' 전시를 위해 제작했던 사진액자를 김세환기념사업회에 기증해 기념사업·전시에 활용할 수 있도록 했다.


수원박물관 관계자는 "김향화와 이선경이 국가보훈부 지정 2026년 3월 이달의 독립운동가로 선정된 것은 그동안 수원시가 여성 독립운동을 발굴하고, 이를 알리기 위해 노력한 결실"이라며 "앞으로도 꾸준히 수원의 독립운동가들을 발굴하고, 널리 알리기 위해 노력하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
