본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

국내 전문여행사 ‘투어트리’, 3·1절 맞이 독도 여행 상품 특가 방송 진행

이상현기자

입력2026.02.27 09:00

시계아이콘00분 56초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
국내 전문여행사 ‘투어트리’, 3·1절 맞이 독도 여행 상품 특가 방송 진행
AD
원본보기 아이콘

국내 여행 전문여행사 '투어트리'가 다가오는 삼일절을 맞아 우리 땅 독도의 소중함을 되새기고 애국심을 고취할 수 있는 '울릉도/독도 여행 특별 기획전'을 네이버 쇼핑 라이브와 공영쇼핑을 통해 선보인다고 밝혔다.


투어트리는 기상 악화로 인한 결항 걱정 없이 안전하게 울릉도로 이동할 수 있는 유일한 대형 선박 '울릉크루즈'의 지정 공식 판매 여행사다. 울릉크루즈는 1,170명의 승객을 수용할 수 있는 초대형 크루즈 선박으로, 관광객들에게 가장 편안하고 안정적인 울릉도 여행을 제공하는 핵심 교통수단으로 꼽힌다.

투어트리 측은 "이번 삼일절 특집 상품은 대한민국 국민으로서 우리 영토인 독도를 직접 방문하여 국민 주권을 영위하고, 그 역사적 의미를 되새기고자 기획되었다"고 설명했다.


이번 특집 상품은 고객의 니즈에 맞춰 두 가지 채널에서 풍성한 혜택과 함께 판매된다.


먼저, 네이버 스토어에서는 스페셜딜과 함께 삼일절 당일 오전 11시에 진행되는 '네이버 쇼핑 라이브 방송'을 통해 울릉도/독도 2박 3일 및 3박 4일 상품을 판매한다. 특히 오전 11시 네이버 쇼핑 라이브 방송 중 상품을 구매하는 고객에게는 5% 할인 쿠폰이 즉시 지급되며, 결제 금액의 1%가 포인트로 적립되는 특별 프로모션이 제공된다.

또한, 공영쇼핑을 통해서는 여행하기 가장 좋은 최적기인 4월부터 6월까지의 좌석을 미리 확보하여 '울릉도/독도 3박 4일 노옵션 패키지'를 선보인다. 추가 비용 부담을 없앤 완벽한 노옵션 일정으로 구성되었으며, 499,000원이라는 합리적인 특가로 방송될 예정이라 봄철 울릉도 여행을 계획 중인 가족 단위 여행객들의 큰 호응이 기대된다.


투어트리 관계자는 "울릉크루즈 지정 공식 판매사로서 고객들에게 가장 안전하고 신뢰할 수 있는 울릉도·독도 여행을 제공할 수 있어 기쁘다"며, "의미 깊은 삼일절을 맞아 많은 국민들이 우리 땅 독도에서 벅찬 감동을 느끼고 돌아오시기를 바란다"고 전했다.


이번 투어트리의 삼일절 특집 울릉도/독도 크루즈 여행 상품에 대한 자세한 사항은 투어트리 네이버 스마트스토어 및 공영쇼핑 방송을 통해 확인할 수 있다.





lshb01@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위험 종목 14개 "지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

횡단보도 건너는 어린이 일부러 '쾅'…조회수 1000만 넘긴 '부츠카리' 대체 뭐길래

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

제주행 기내서 발작 일으킨 승객에 승무원·승객들 '한마음' 대처 나서

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

"내년에 또 올게요"…외국인 관광객 10명 중 8명 '韓 재방문 희망'

올해 민간소비 상승국면 진입…한은 "취약한 경제에 지갑 빨리 닫힐수도"

새로운 이슈 보기