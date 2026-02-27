본문 바로가기
금성출판사 "푸르넷, 2026 교육 브랜드 대상 3관왕 석권"

최호경기자

입력2026.02.27 08:27

금성출판사는 교육 브랜드 '푸르넷', '푸르넷 에듀', '잉글리시버디'가 2026년 주요 교육 브랜드 대상 시상식에서 각각 대상을 받으며 3관왕을 기록했다고 27일 밝혔다.


금성출판사의 교육 브랜드 '푸르넷', '푸르넷 에듀', '잉글리시버디'는 2026년 주요 교육 브랜드 대상 시상식에서 3관왕을 기록했다. 금성출판사

금성출판사의 '푸르넷(공부방·홈스쿨)'과 '푸르넷 에듀(중등 이러닝)'는 여성신문이 주최한 '제21회 학부모가 뽑은 교육브랜드 대상'을 수상했다. 푸르넷은 공부방·홈스쿨 부문에서 21년 연속 대상, 푸르넷 에듀는 중등 이러닝 부문에서 17년 연속 대상 수상의 영예를 안았다.

'잉글리시버디'는 조선교육문화미디어와 조선에듀가 제정한 '2026 대한민국 교육대상' 초·중등 영어 부문에서 6년 연속 대상을 받았다.


'푸르넷'은 누적 회원 수 540만 명을 보유하며 국내 공부방 시장 점유율 1위를 유지하고 있는 금성출판사의 대표 학습 브랜드다.


금성출판사 관계자는 "학부모와 교육 전문가가 직접 평가하는 주요 교육 시상식에서 3관왕을 달성하게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 온·오프라인 블렌디드 교육의 강점을 더욱 강화하고 에듀테크 기반 최신 교육 트렌드를 반영한 콘텐츠를 지속해서 선보이겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
