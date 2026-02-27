본문 바로가기
[오늘의신상]"부담없이 즐긴다" 파리바게뜨, 990원 '한입 브레드' 출시

허경준기자

입력2026.02.27 08:31

990원 간식빵 3종·1990원 샌드위치 2종

파리바게뜨가 다양한 제품을 조금씩 즐기는 소비 트렌드를 반영해 부담 없이 골라 담을 수 있는 '한입 브레드' 라인업을 선보인다.


파리바게뜨는 1인 가구가 부담 없이 즐길 수 있고 한입 브레드 간식빵 3종과 샌드위치 2종을 출시했다고 27일 밝혔다.

[오늘의신상]"부담없이 즐긴다" 파리바게뜨, 990원 ‘한입 브레드’ 출시
원본보기 아이콘

한입 브레드는 이름처럼 한입에 먹기 좋은 크기로 1인 가구가 부담 없이 즐길 수 있고, 여러 사람이 다양한 메뉴를 취향에 맞게 나눠 먹기에도 용이하다.


신제품은 간식빵 3종과 샌드위치 2종으로 선보인다. 간식빵은 씹을수록 깨의 고소함과 쫀득한 식감이 매력적인 '도넛 깨찰이', 바삭한 페스츄리에 마늘 풍미와 달콤한 고구마 앙금을 더한 '갈릭 꼬구마', 부드러운 빵에 소시지와 치즈를 더해 구워낸 '단짠 쏘시지' 등으로 모두 990원에 판매된다.


이와 함께 가벼운 식사 대용으로 좋은 1990원 샌드위치도 내놓았다. 부드러운 모닝빵에 고소한 에그마요를 채운 '한입만 에그마요롤'과 햄과 치즈를 더한 '한입만 햄치즈롤' 등이다.




허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
