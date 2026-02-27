파주시, 초등 신입생 새출발 응원…'입학축하금 10만원' 지급

3월 1일 기준 파주시 거주

초등학교 신입생 대상

파주페이로 지급

경기 파주시가 학부모의 경제적 부담을 덜고, 아이들의 힘찬 새 출발을 축하하기 위해 '2026학년도 초등학교 입학축하금'을 지원한다.

파주시, 초등학생 새 출발 응원! 2026년 입학축하금 10만원 지급 개시. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

지원 대상은 2026년 3월 1일 기준으로 파주시에 주민등록을 두고, 초등학교(대안교육기관 포함)에 입학하는 1학년 신입생이다. 요건을 충족하는 아동에게는 1인당 10만원을 지역화폐(파주페이)로 지급된다. 단, 재택 교육 등 미입학 아동, 외국인 아동, 타 시군에서 입학축하금을 이미 지원받은 경우는 제외된다.

신청 기간은 오는 8월 31일까지이며, 파주시청 누리집을 통한 온라인 신청을 원칙으로 한다. 원활한 온라인 신청을 위해서는 보호자가 사전에 '경기지역화폐 앱'에 가입해 본인 명의의 휴대폰으로 파주페이를 등록해 두어야 한다.

온라인 신청이 어렵거나 대리 신청을 해야 하는 경우, 지역화폐를 보유하지 않은 시민들을 위해 대면 접수도 병행한다. 방문 신청은 오는 4월 16일부터 주민등록상 주소지 관할 행정복지센터에서 가능하다. 입학축하금은 접수 후 확인 절차를 거쳐 신청일 기준 다음 달에 지급될 예정이다.

파주시 관계자는 "이번 입학축하금이 학부모들의 교육비 부담을 조금이나마 덜어주고, 우리 아이들이 즐겁고 설레는 학교생활을 시작하는 데 작은 보탬이 되기를 바란다"며 "지역화폐로 지급되는 만큼 지역 경제 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다"고 전했다.

한편, 파주시는 지난 2023년부터 지자체 자체 사업으로 초등학교 입학축하금을 지원해 오고 있으며, 지난해에는 3905명의 신입생에게 총 3억9050만원을 지급해 시민들의 큰 호응을 얻은 바 있다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>