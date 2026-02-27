강원도, ‘5극 3특’ AX 전략 가동…AI 산업 육성위원회 개최

도, 데이터센터 유치·AX 실증 본격화

지역특화 산업의 AX 전략 등 토론

강원특별자치도(도지사 김진태)는 지난 26일 강원디자인진흥원 대회의실에서 '강원특별자치도 인공지능산업 육성위원회'를 개최했다.

이날 회의에는 AI 산업·학계·정부 출연기관 전문가 14명이 참석했다.

이번 위원회는 정부의 '5극 3특 AX 전략'에 대응해 지역 특화산업을 기반으로 한 대형 AX 사업의 기획 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

정부는 전국 4대 권역을 중심으로 AX 프로젝트를 추진하고 있으며, 2단계 권역(강원·충남·제주)으로 확대 추진 중이다.

이에 도는 지역 특화산업의 AX 전환 전략을 구체화하기 위해 전문가 의견을 수렴했다.

또한 2026년 추진 중인 의료·제조 분야 AX 실증사업과 도민 AI 역량 강화 사업 등 주요 사업을 공유하고, 수열에너지 융복합 클러스터 내 데이터센터 유치 방안과 국방 분야 AX 실증사업 등 주요 역점 과제를 논의했다.

특히 올해 하반기 분양 예정인 수열에너지 클러스터 F1 부지를 중심으로 데이터센터 산업 동향과 기업 수요를 분석하고, 실질적인 유치 전략을 집중 검토했다.

심원섭 강원특별자치도 산업국장은 "국가 차원의 AI 정책과 데이터센터 구축 필요성이 확대되는 상황"이라며 "지역 산업의 AI 전환과 인프라 확충에 선제적으로 대응해 AI 기반 미래산업을 조기에 가시화하고, 도민 AI 역량 확산에도 힘쓰겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



