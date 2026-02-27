본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

강릉시, '관광객 추천 친절업소 챌린지' 시동…국제관광도시 도약

이종구기자

입력2026.02.27 07:30

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강릉시, 3월부터 친절업소 발굴 챌린지 운영
2026-2027 방문의 해 대비 '친절 문화' 확산

강원도 강릉시는 2026-2027 강릉 방문의 해를 맞아 국제관광도시 시민실천운동 추진위원회와 함께 오는 3월 1일부터 '2026 관광객 추천 친절업소 챌린지'를 본격적으로 시작한다고 27일 밝혔다.

강릉시, 관광객 참여형 이벤트를 통해 친절업소 발굴 홍보물. 강릉시 제공

강릉시, 관광객 참여형 이벤트를 통해 친절업소 발굴 홍보물. 강릉시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 챌린지는 관광객의 생생한 목소리를 통해 신뢰도 높은 친절 업소를 발굴하고 지역 외식·숙박 업소의 자발적인 친절 문화를 확산시키기 위해 기획되었다.


시는 이를 통해 강릉의 관광 브랜드 이미지를 제고하고 글로벌 수준의 서비스 문화를 정착시켜 '국제관광도시'로의 도약을 가속화할 방침이다.

참여 대상은 강릉을 방문하는 모든 관광객으로, 강릉 여행 중 감동적인 서비스를 경험했거나 추천하고 싶은 업소가 있다면 강릉시 관광 홈페이지 '비짓강릉' 내 전용 게시판을 통해 간편하게 추천할 수 있다.


강릉시는 추천된 업소 중 분기별로 외식업소 2개소, 숙박업소 1개소 등 연간 총 12개소를 선정할 예정이다. 선정은 ▲데이터 무결성 검증 ▲현장 실사(친절·정직·청결 지표 점검) ▲국제관광도시 시민실천운동 추진위원회 심의 등 엄격한 3단계 검증 과정을 거쳐 공정하게 이루어진다.


또한 챌린지에 참여한 관광객을 위한 다양한 인센티브도 마련된다. 추천 참여자 중 분기별 추첨을 통해 강릉 관광지 숙박권과 강릉시 관광기념품 공모전 당선작 등 다양한 경품을 증정하여 다시 찾고 싶은 강릉의 매력을 더할 예정이다.

엄금문 관광정책과장은 "이번 챌린지는 관광객이 직접 참여하여 강릉의 친절 문화를 만들어간다는 점에서 의미가 크다"며 "시민과 관광객 여러분의 적극적인 참여가 강릉의 국제관광도시로의 도약에 큰 힘이 될 것"이라고 전했다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"남편이랑 2팩씩 따로요" 셔터 열리자마자 '우다다'…880원 삼겹살 대란의 현장[르포] "남편이랑 2팩씩 따로요" 셔터 열리자마자 '우다다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여권 재발급 이번 달 안에 꼭 해야"…20년 만에 오르는 수수료, 얼마인가 봤더니

"점심표부터 쟁여라"탑골공원 '세 끼 지도' 따라 사는 노인들

올해 민간소비 상승국면 진입…한은 "취약한 경제에 지갑 빨리 닫힐수도"

새로운 이슈 보기