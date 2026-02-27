본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

경기도, 장애인 기회소득 1천명에 월 10만원…최대 300만원

이영규기자

입력2026.02.27 07:25

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도가 '장애인 기회소득' 참여자 1000명을 3월3일부터 13일까지 모집한다.


장애인 기회소득은 스마트워치를 활용해 주 2회 이상 1시간 이상 건강 활동 등 가치 활동을 인증하면 월 10만원을 지급하는 경기도 대표 복지정책이다. 단순한 현금 지원을 넘어 건강관리와 사회참여를 촉진해 장애인의 자립과 삶의 질 향상을 목표로 한다.

신청 대상은 경기도에 주민등록을 둔 13세 이상 64세 이하 '정도가 심한 장애인'으로, 가구 기준 중위소득 120% 이하여야 한다. 동일 세대 내 장애인 가구원은 모두 신청할 수 있다.


선정된 참여자는 스마트워치를 착용하고 주 2회 이상 활동을 인증해야 하며, 건강 상태 변화 등록과 건강 콘텐츠 수강, 월 1회 사회참여 활동 인증 등의 과제를 수행하면 월 10만원을 받는다. 1인 최대 연 120만원(최대 30개월)까지 지원된다.


선정은 자격요건 확인 후 우선순위 기준에 따라 진행된다. 우선순위는 ▲기초생활보장 수급자 등 저소득 ▲시군별 참여 수요 균형 ▲사회적 고립 위험군(1인 가구 등)이다.

경기도청

경기도청

AD
원본보기 아이콘

신청은 온라인(경기민원24) 또는 주민등록상 주소지 읍·면·동 행정복지센터 방문을 통해 가능하다. 자세한 사항은 장애인 기회소득 콜센터(1644-2122)로 문의하면 된다.


한편 장애인 기회소득은 2023년 7월 최초 시행했으며, 지난해 참여자 270명을 조사한 결과 84.8%가 신체적 건강이 개선됐다고 응답하는 등 건강·활동 지표 개선 효과가 확인됐다.


강일희 경기도 장애인복지과장은 "장애인 기회소득은 스스로 건강을 관리하고 사회에 참여할 수 있도록 돕는 정책"이라며 "앞으로도 더 많은 도민이 정책 효과를 체감할 수 있도록 안정적으로 운영하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"남편이랑 2팩씩 따로요" 셔터 열리자마자 '우다다'…880원 삼겹살 대란의 현장[르포] "남편이랑 2팩씩 따로요" 셔터 열리자마자 '우다다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여권 재발급 이번 달 안에 꼭 해야"…20년 만에 오르는 수수료, 얼마인가 봤더니

"점심표부터 쟁여라"탑골공원 '세 끼 지도' 따라 사는 노인들

올해 민간소비 상승국면 진입…한은 "취약한 경제에 지갑 빨리 닫힐수도"

새로운 이슈 보기