고양시, 교육발전특구 지역협력체 가동…"3년차 내실 다지기 본격화"

고양시, 교육발전특구 지역협력체 제1차 회의 개최

경기도고양교육지원청·4개 대학·고양산업진흥원 참여

교육발전특구 3년차 맞아 기관 간 협업 체계 한층 강화

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 25일 일산동구청 2층 다목적실에서 '고양시 교육발전특구 지역협력체 제1차 회의'를 개최하고, 시범지역 3년차를 맞은 교육발전특구의 내실 있는 운영 방안을 논의했다.

고양시, 교육발전특구 지역협력체 제1차 회의 개최. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 회의에서는 인사이동으로 변경된 기관별 사업 담당자들을 소개하고, 각 기관의 사업 추진 현황과 계획을 공유하는 시간을 가졌다. 이를 통해 협력체 운영의 연속성을 확보하고, 사업 추진 과정에서 소통 체계를 더욱 공고히 했다.

아울러 참석 기관들은 교육-대학-산업을 연결하는 교육발전특구 사업의 특성을 살려 프로그램 기획 단계부터 운영, 홍보, 성과 확산까지 유기적으로 연계하는 방안을 중점적으로 논의했다.

특히 고양시 교육 프로그램 통합 플랫폼인 '원클릭 시스템'을 통해 지역 교육 자원을 학교 교육과정과 긴밀히 연계해 고양시만의 지역 연계 교육모델을 더욱 고도화해 나가기로 뜻을 모았다.

고양시 관계자는 "고양시 교육발전특구 사업이 안정적으로 정착하기 위해서는 기관 간 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다"며 "지역협력체를 중심으로 학생과 학부모가 체감할 수 있는 내실 있는 성과를 만들어 가겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>