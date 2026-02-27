고양시, 100년 전 대홍수로 사라진 ‘북한산성 행궁’ 발굴 성과 학술대회 개최

고양시, ‘북한산성 행궁지’ 14년 발굴 성과 공유

3월 5일 개최…유네스코 세계유산 등재 추진

북한산성 행궁지 가치 규명·보존·활용방안 논의

경기 고양특례시(시장 이동환)는 오는 3월 5일 오후 2시 킨텍스 제2전시장에서 '북한산성 행궁지 발굴성과 학술대회'를 개최한다고 27일 밝혔다.

고양특례시(시장 이동환)가 오는 3월 5일 오후 2시 킨텍스 제2전시장에서 '북한산성 행궁지 발굴성과 학술대회'를 개최한다. 고양시 제공

북한산성 행궁은 조선 숙종대(1712년) 건립된 왕의 별궁으로, 전란 시 수도 방어의 핵심 시설이었다. 왕과 왕비가 생활하는 내전, 왕과 신하들이 함께 집무를 보는 외전 등 총 129칸 규모로 지어졌으며, 1915년 대홍수로 매몰되어 터만 남아있었다.

2007년 사적으로 지정된 이후, 2011년 시굴 조사를 시작으로 2012년부터 2025년까지 총 6차례에 걸쳐 정밀 발굴조사가 진행됐으며, 그간의 발굴 성과를 이번 학술대회에서 발표할 예정이다.

북한산성은 '한양의 수도성곽'이라는 유산명칭으로 유네스코 세계유산 등재를 추진하고 있다. 이번 학술대회는 세계유산 등재 신청서를 정식 제출한 직후 열리는 첫 학술행사라는 점에서 주목받고 있다.

'한양의 수도성곽'은 행정중심지 (한양도성), 군사목적의 방어성 (북한산성), 그리고 이를 잇는 연결성(탕춘대성)이 하나로 통합된 독특한 방어 체계를 갖추고 있다.

이번 학술대회는 그중에서도 군사적 요충지이자 전란시 통치 거점이었던 '북한산성 행궁지'의 가치를 학술적으로 입증함으로써, 2027년 예정된 제49차 세계유산위원회의 등재 심사에 힘을 실을 것으로 보인다.

학술대회는 송인호 서울시립대 명예교수(前 이코모스 한국위원회 위원장)의 '북한산성과 한양의 수도성곽의 세계유산가치'라는 기조 강연으로 시작해 ▲ 숙종대 행궁 건립의 물력 조달과 변통(신영문, 서울시 세계유산등재팀장) ▲ 조선 후기 행궁의 건축제도와 기술(이승연, 건축문헌고고스튜디오 실장) ▲ 북한산성 행궁지의 보존과 복원, 활용방안(박현욱, 경기문화재단 책임연구원) 주제발표로 이어진다.

종합토론은 신희권 서울시립대 교수(이코모스 한국위원회 사무총장)를 좌장으로 해 서봉수(백두문화연구원 원장), 조재모(경북대 교수), 한욱빈(한국건축안전센터 소장) 등 관련 전문가들이 참여해 심도 있는 토론을 펼칠 예정이다.

고양시 관계자는 "이번 학술대회를 통해 '북한산성 행궁지'의 가치를 재조명하고 복원 및 활용방안 등이 논의돼 장차 인류 공통의 유산으로 거듭나는 계기가 되길 바란다"라고 밝혔다.





고양=이종구 기자



