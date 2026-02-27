본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

3·1절 기념식 경기아트센터서 열려…광복회 지부 등 800여명 참석

이영규기자

입력2026.02.27 07:05

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도가 제107주년 3·1절 기념행사를 오는 3월1일 오전 11시 수원 경기아트센터 대극장에서 '오롯이 독립, 반드시 평화, 비로소 번영!'을 주제로 개최한다.


이날 행사에는 광복회 경기도지부를 비롯해 시군 광복회, 보훈 단체장, 평화런 주자 등 800여명이 참석한다.

경기도는 기념식에 앞서 수원현충탑에서 경기아트센터 광장까지 약 3.1km를 달리는 '3.1절 평화런'을 진행한다.


독립유공자 후손 등 도민 메신저가 함께 달리며 독립의 정신을 미래로 잇는 화합의 메시지를 전한다.


이후 주제 영상 '오롯이 독립, 반드시 평화, 비로소 번영!' 미니 다큐멘터리를 상영해 가평 출신 신숙 지사와 화성 출신 김연방 지사를 조명한다.

경기도청

경기도청

AD
원본보기 아이콘

신숙 지사는 독립선언서의 교정과 인쇄, 전파에 헌신한 독립운동가였으며 김연방 지사는 화성 독립 만세운동 중 일본 헌병의 총탄에 순국했다.


미니 다큐멘터리는 두 분의 숭고한 뜻을 기리기 위해 가평 3·1 항일운동 기념비와 화성 독립운동기념관에서 출발한 '독립·평화·번영의 도민 메신저'들이 경기도를 달려 수원 팔달산 3·1 독립운동 기념탑에서 합류한 후 대한민국 만세를 외치는 장면을 담았다.


올해 기념식에서는 특별히 기미독립선언서에 앞선 최초의 독립선언서인 '대한(무오)독립선언서'를 낭독한다. 신숙 지사 후손 신현길 씨, 김연방 지사 후손 김주용 씨, 김호동 광복회 경기도지부장과 평화런 주자들이 낭독하며 선열의 뜻을 되새길 예정이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"남편이랑 2팩씩 따로요" 셔터 열리자마자 '우다다'…880원 삼겹살 대란의 현장[르포] "남편이랑 2팩씩 따로요" 셔터 열리자마자 '우다다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여권 재발급 이번 달 안에 꼭 해야"…20년 만에 오르는 수수료, 얼마인가 봤더니

"점심표부터 쟁여라"탑골공원 '세 끼 지도' 따라 사는 노인들

올해 민간소비 상승국면 진입…한은 "취약한 경제에 지갑 빨리 닫힐수도"

새로운 이슈 보기