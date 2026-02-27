본문 바로가기
美 주택금리 5.98%…2022년 9월 이후 첫 6% 하회

유현석기자

입력2026.02.27 06:43

미국의 30년 만기 고정 주택담보대출 평균 금리가 6% 아래로 떨어졌다. 약 3년 만에 최저 수준을 기록했다.


미국 국책 담보대출업체 프레디맥에 따르면 이날 기준 30년 만기 고정 모기지 평균 금리는 5.98%로 26일(현지시간) 집계됐다. 이는 전주보다 0.03%포인트 하락한 수치다.

30년 만기 주택대출 금리가 6%를 밑돈 것은 2022년 9월 이후 처음이다. 지난해 1월 한때 7%를 웃돌았던 금리는 최근 몇 달간 완만한 하락 흐름을 이어왔다.


전문가들은 인플레이션 둔화와 경기 불확실성, 지난해 하반기 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인하 기조 등이 복합적으로 작용한 결과로 보고 있다.


시장에서는 6% 미만 금리가 주택 수요 심리를 자극하는 전환점이 될지 주목하고 있다. 금리 하락을 기대하며 매수를 미뤄온 잠재 수요자들이 시장에 유입될 가능성이 제기된다. 최근 고금리 시기에 대출을 받은 차주들의 재융자(리파이낸싱) 신청도 늘어날 수 있다는 전망이다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
