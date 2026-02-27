사천시, 선상지 관광명소화 본격화 … 랜드마크 전망타워 세운다

총사업비 187억원 투입

2028년 2월 준공 목표

경남 사천시가 지역의 독보적인 지질 자산인 '사천 선상지'를 세계적인 관광 명소로 육성하기 위한 대장정에 본격적으로 돌입했다.

사천시는 지난 26일 용현면 주문리 사천대교 아래 사업 현장에서 「사천 선상지 테마 관광명소 조성사업」 착공식 및 안전 기원제를 개최했다.

이날 행사에는 박동식 사천시장, 김규헌 사천시의회 의장 등을 비롯해 지역 주요 인사와 시민들이 참석해 사업의 성공 추진과 무재해 시공을 기원했다.

사천시, 선상지 테마 관광명소 조성사업 착공식 사진. AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 사천의 지질학적 특징인 부채꼴 모양의 '선상지'를 테마로 한 대규모 관광 프로젝트로 총사업비 187억원(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)을 투입해 올해 2월부터 2028년 2월까지 추진된다.

핵심 시설로 용현면 주문리 일원에 높이 65m 규모의 전망 타워를 건립해 선상지의 절경과 사천만의 수려한 해안 경관을 한눈에 조망할 수 있도록 조성할 계획이다.

이와 함께 쉼터 조성, 특화 투어코스 개발 등을 통해 관광 인프라를 체계적으로 확충한다.

특히, 단순 관람형 시설을 넘어, 선상지의 지형적·지질학적 특성을 살린 체험형 교육 프로그램을 운영해 '체험형 교육 관광 거점'으로 육성한다는 방침이다.

농업용 우물과 지질 자원을 활용한 이색 콘텐츠 개발을 통해 차별화된 관광 스토리텔링도 강화한다.

시는 인근 무지갯빛 해안도로, 이순신 승전 길 등 기존 관광자원과 연계되어 사천시 생태·문화 관광의 중심축 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

한편, 사천시는 공사 기간 철저한 공정 관리와 안전 점검을 통해 단 한 건의 사고도 없는 무재해 현장을 실현한다는 방침이다.

시 관계자는 "오늘 착공식은 사천 선상지의 가치를 세계에 알리는 역사적인 출발점"이라며 "2028년 완공까지 무엇보다 안전을 최우선 가치로 삼아 시민들이 자부심을 느낄 수 있는 대한민국 대표 명품 관광지로 조성하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



