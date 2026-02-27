본문 바로가기
美 신규 실업수당 21만2000건…안정 흐름 유지

유현석기자

입력2026.02.27 06:31

미국의 신규 실업수당 청구 건수가 소폭 증가에 그쳤다. 고용시장이 비교적 안정적인 흐름을 이어가고 있는 것으로 나타났다.


미 노동부는 지난주(2월 15~21일) 신규 실업수당 청구 건수가 21만2천건으로 집계됐다고 26일(현지시간) 밝혔다. 이는 전주 대비 4000건 늘어난 수준이다. 하지만 로이터통신이 집계한 전문가 전망치(21만5000건)는 밑돌았다.

2주 이상 실업수당을 신청한 '계속 실업수당' 청구 건수는 2월 8~14일 주간 183만3000명이다. 전주보다 3만1000명 감소했다. 다만 변동성을 완화해 추세를 보여주는 4주 이동평균은 22만250건으로, 전주 대비 750건 증가했다.


시장에서는 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책 등으로 불확실성이 확대되며 지난해 둔화했던 고용시장이 점차 안정을 되찾고 있다는 평가가 나온다. 다만 이러한 흐름이 일시적 반등에 그칠지, 추세적 회복으로 이어질지는 추가 지표 확인이 필요하다는 신중론도 제기된다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
