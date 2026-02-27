쿠팡, 작년 4분기 영업익 전년比 97% 감소…당기순손실 377억(상보)

영업이익 115억

매출 11% 상승에도 수익성 악화

개인정보 유출 사태 영향인 듯

서울 시내의 한 쿠팡 물류센터 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

쿠팡이 지난해 11월 발생한 대규모 개인정보 유출 사태와 이로 인한 회원들의 이용 감소 등의 영향으로 4분기 수익성이 악화했다.

쿠팡 모회사인 쿠팡Inc가 27일(한국시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 연결 실적 보고서에 따르면 쿠팡의 지난해 4분기 영업이익은 800만 달러(약 115억원)로 전년 동기 3억1200만 달러(약 4353억원) 대비 97% 감소했다. 같은 기간 매출은 88억3500만 달러(약 12조8100억원)로 11% 늘었으나 당기순손실 2600만 달러(약 377억원)를 기록하며 전년 같은 기간 1억3100만달러(약 1827억원) 대비 적자 전환했다. 이 기간 영업이익률은 0.09%다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>