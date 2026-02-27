“11개 국가에 기술수출 한다”…신고가 직행 이 종목은

연일 강세중인 증시 속에서 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

김호영 대표는 시장의 변동성을 정면으로 돌파하는 단기·단타 타이밍 특화 전문가로, 최근 공개된 실전 리딩에서 압도적인 적중률과 수익률을 기록하며 투자자들의 관심을 집중시키고 있다. 그가 제시한 매매 포인트는 실제 장중에서 정확히 맞아떨어지며, 짧은 구간에서도 고수익을 달성했다는 후기가 이어지고 있다.

특히 최근 장세처럼 방향성이 뚜렷하지 않은 시장에서, 김 대표는 시장 변화를 실시간으로 포착하고, 타이밍을 놓치지 않는 단기 실전형 매매의 표준을 보여준다는 평가다.

투자자들 사이에서는 이미 "김호영 따라 하면 손실이 없다"는 말이 돌고 있다. 그의 전략은 단순한 차트 해석이 아니라, 실전 데이터 분석을 통한 즉각 대응형 매매 방식이다.

변동이 시작되면 누구보다 빠르게 움직이고, 수익 구간에서는 과감하게 청산하는 공격적인 전략으로 높은 효율을 보여준다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

최근 핫이슈 종목

대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 9,930 전일대비 120 등락률 -1.19% 거래량 7,437,260 전일가 10,050 2026.02.27 09:32 기준 관련기사 서울 정비사업 77조에 AI발 원전까지…부실 털어낸 건설사, '쌍끌이 반등' 오나[부동산AtoZ][주末머니]물리적 결핍을 해결하는 산업 ○○이 뜬다같은 종목 샀는데 수익이 다르다? 자금 운용 규모부터 키워야 전 종목 시세 보기 close , 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 36,700 전일대비 1,350 등락률 +3.82% 거래량 4,152,423 전일가 35,350 2026.02.27 09:32 기준 관련기사 KB자산운용 'RISE AI전력인프라 ETF', 순자산 1000억 돌파같은 기회를 더 크게? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 합리적인 금리로보유 자금만으로는 수익이 부족했다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 전 종목 시세 보기 close , 대원전선 대원전선 006340 | 코스피 증권정보 현재가 7,060 전일대비 650 등락률 +10.14% 거래량 29,860,261 전일가 6,410 2026.02.27 09:32 기준 관련기사 기회가 왔다면 크게 살려야...연 5%대 금리로 투자금 넉넉하게 마련해볼까상승장에 투자자들 ‘함박웃음’…만약 투자금이 4배였다면?비만·대사질환 신약 트렌드…바이오株, 추가 상승 여력 충분 전 종목 시세 보기 close , KEC KEC 092220 | 코스피 증권정보 현재가 1,238 전일대비 12 등락률 -0.96% 거래량 922,219 전일가 1,250 2026.02.27 09:32 기준 관련기사 류진 한경협 회장 "4대그룹 회장단 영입 추진"(종합)[특징주]KEC, 1190억 유상증자 결정에 13%대 급락[특징주]KEC, 이차전지 만큼 중요 '전력반도체'…삼성·테슬라 등 주요고객 전 종목 시세 보기 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 216,000 전일대비 2,000 등락률 -0.92% 거래량 12,228,898 전일가 218,000 2026.02.27 09:32 기준 관련기사 ‘파죽지세’ 코스피...지금 들어가도 늦지 않았다?삼성전자, 반도체 훈풍에 시총 1조달러 클럽 진입삼성 평택 5공장, 국민성장펀드 '초저리 대출 1호' 선정…2.5조 투입 전 종목 시세 보기 close

