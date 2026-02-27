증권테마주 연일 강세… 다음 잡아야 할 후속 유망주

연일 강세중인 증시 속에서 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김 대표는 초단기 타이밍 포착에 특화된 실전매매 전문가다. 최근 단타 종목 중심으로 연속 수익 기록을 달성중. 특히 장중 변동성이 심한 구간에서도 빠른 판단과 대응으로 짧은 시간 안에 수익을 내는 것이 강점이다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

그의 전략은 단순히 종목을 추천하는 것이 아니라, 진입·청산의 타이밍을 실시간으로 제시하는 구조다. 시장이 출렁일수록 빛을 발하는 그의 리딩은, 기다림보다 즉시 대응형 매매를 선호하는 투자자들에게 적합하다.

실전에서 증명된 적중률과 속도로, 김호영 대표는 '빠르게 번다'는 말의 의미를 실제로 보여주고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

상상인증권 상상인증권 001290 | 코스피 증권정보 현재가 1,607 전일대비 49 등락률 +3.15% 거래량 26,032,382 전일가 1,558 2026.02.27 09:32 기준 관련기사 [특징주]'오천피' 달성에 증권株 일제히 급등…키움 7%대↑넥스트레이드, 모든 시장 참여 증권사 31개사로 확대양도세 대주주 기준 조정 기대감…증권株 강세 전 종목 시세 보기 close , 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 72,600 전일대비 1,000 등락률 -1.36% 거래량 954,616 전일가 73,600 2026.02.27 09:32 기준 관련기사 멈출 줄 모르는 코스피...달리는 말에 올라타볼까코스피, 사상 첫 6천피 마감…종가 6083.86상승장에 투자자들 ‘함박웃음’…만약 투자금이 4배였다면? 전 종목 시세 보기 close , SK증권 SK증권 001510 | 코스피 증권정보 현재가 2,200 전일대비 50 등락률 +2.33% 거래량 74,651,177 전일가 2,150 2026.02.27 09:32 기준 관련기사 수협은행, 트리니티자산운용 인수…"은행과 시너지 기대"[특징주]기대 이하 '배당 분리 과세'…증권주 일제히 급락[특징주] 신영 11%, 미래에셋 9%…대선후 코스피 5000 기대감에 증권주 강세 전 종목 시세 보기 close , 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 8,230 전일대비 300 등락률 -3.52% 거래량 3,130,886 전일가 8,530 2026.02.27 09:32 기준 관련기사 한화증권, 글로벌 웹3 기업 '크리서스'에 180억원 규모 투자 완료[특징주]증권주 일제히 강세…현대차증권·한화투자증권 20%대↑한화금융 '라이프플러스 TV', 라플위클리 시즌6 공개 전 종목 시세 보기 close , 유화증권 유화증권 003460 | 코스피 증권정보 현재가 4,295 전일대비 235 등락률 +5.79% 거래량 2,873,540 전일가 4,060 2026.02.27 09:32 기준 관련기사 관세 무풍지대 증권株, 실적·정책 기대감에 줄줄이 신고가유화증권, 보통주 130원·우선주 140원 현금 배당짭짤한 임대수익...수입 1등 대신·의존도 1등 유화 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>