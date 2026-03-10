[AI혁명](190)원프레딕트 "산업AI '증명' 끝나…이젠 '확산'의 10년"

발전·석유화학·중공업 등 60여개 고객사

AI 네이티브 팩토리 솔루션 pdx 등 선보여

2027년 상반기 IPO 목표

"지금까지 10년이 기술 증명의 시대였다면, 앞으로는 산업 AI가 뿌리내리는 '실증과 확산'의 시대가 될 것입니다."

성민석 원프레딕트 부사장은 10일 본지 인터뷰에서 산업 AI 시대의 변곡점을 이렇게 설명했다. 그는 "산업 AI 시장이 이제 막 열리면서 기술이 가속화되고, 기업들의 도입도 표준화될 것"이라고 말했다. 원프레딕트는 AI로 공장 등 설비 고장을 예방하고 생산성을 높이는 플랫폼을 공급한다.

서울대 기계공학부 교수 출신인 윤병동 대표가 2016년 설립한 원프레딕트는 AI로 산업 설비 고장을 사전 예측하는 예지보전 솔루션을 개발했다. 두산에너빌리티, 쏘카, 포티투닷을 거쳐 합류한 성 부사장은 현재 최고제품책임자(CPO)로 제품 생애주기 전반(기획, 마케팅, 프로젝트 관리)을 총괄하며 비즈니스를 이끌고 있다.

원프레딕트는 산업 설비 모니터링과 산업 데이터를 관리하는 산업 AI 전문 기업이다. 공장이 멈췄을 때 발생하는 손실을 줄여주는 솔루션을 공급해왔다. 일례로 A사의 원심압축기에 적용된 '가디원 터보'가 이상을 탐지해서 비정상 진동원인을 찾아냈고, 10억원 가량의 설비 중단 피해를 막을 수 있었다.

원프레딕트의 핵심 경쟁력은 산업 특화 AI 파운데이션 모델이다. 파운데이션 모델이란 에너지, 제조 등 산업 특화 데이터를 학습할 수 있도록 설계된 모델을 말한다. 누적투자금 490억원의 상당 부분이 모델 확보에 쓰였다. 윤 대표가 AI와 기계공학을 함께 연구하면서 쌓아온 노하우와 대량의 데이터를 활용해 파운데이션 모델을 만들 수 있었다. 성 부사장은 "산업 AI는 기계공학적 도메인 지식이 매우 중요한데, 우리는 실질적으로 동작하는 파운데이션 모델을 갖고 있다"며 "고객사의 데이터를 작동시키기까지 2~4주가량이면 충분하다"고 말했다.

원프레딕트는 최근 단일 산업 설비를 넘어 공정 전체로 확장 가능한 AI 네이티브 팩토리 솔루션을 선보였다. 대표 제품이 '사이클론'과 'pdx'다. 성 부사장은 "pdx는 이어지는 설비 구성 요소 즉 공정과 라인, 나아가 대형 시스템까지 지원하게끔 범위를 확장할 수 있다" 며 "지난해 출시 직후 50억원가량을 수주했고 올해는 2배 이상 가능할 것으로 본다"고 말했다.

산업통상부의 AI 팩토리 선도사업에도 선정돼 식음료 공정에도 솔루션을 도입할 예정이다. 성 부사장은 "작업자 중심으로 공장이 운영되는 경우 설비가 고장 나면 생산이 전면 중단되고, 재료 전량을 폐기해야 한다"며 "원료공급부터 포장까지 우리 솔루션을 적용해 생산 공정에서 발생하는 문제를 개선할 수 있을 것"이라고 설명했다.

원프레딕트의 고객사는 포스코, GS칼텍스, GS파워, 한국중부발전 등 발전소와 석유화학, 중공업 기업 등 60여곳이다. 올해부터는 데이터센터, 환경 안전 등의 분야로도 확장한다는 방침이다.

원프레딕트는 2027년 상반기 기업공개(IPO)를 목표로 사업 실적을 만들어나가는 데 주력하고 있다. 국내 산업 AI 대표 기업으로 성장하겠다는 목표다. 성 부사장은 "지금까지 산업 AI는 각기 다른 방식으로 정립되어왔지만, 앞으로는 기업별로 유형화해 진화하게 될 것"이라며 "여러 제약을 뚫고 한국 산업 AI를 대표하기 위한 기반을 닦아왔고, 기술이 만들어낸 사업실적을 토대로 상장을 준비할 것"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



