한미사이언스, 약국용 질 유래 특허 유산균 리뉴얼 출시

이성민기자

입력2026.02.26 15:44

진 프로바이오틱스 리뉴얼 제품
여성 질 유래 특허 유산균 제품군

한미사이언스 는 여성 건강 케어 연구를 바탕으로 개발한 신제품 '프로-캄 진 프로바이오틱스 플러스 30'을 출시한다고 26일 밝혔다.


이번 신제품은 기존 '진 프로바이오틱스'를 개선해 선보인 제품으로, 보장균수가 기존 10억 CFU 대비 3배 강화된 것이 특징이다. 프로폴리스와 비타민 C를 부원료로 배합해 1일 1캡슐 섭취로 간편하게 섭취할 수 있도록 했다.

한미사이언스 진프로바이오틱스플러스30. 한미사이언스

한미사이언스 진프로바이오틱스플러스30. 한미사이언스

주요 성분은 ▲건강한 여성의 질에서 유래한 특허 유산균 3종 ▲글로벌 유산균 전문 기업인 듀폰 다니스코의 프리미엄 혼합유산균 7종 ▲정상적인 면역기능과 세포분열에 필요한 아연 8.5㎎ 등이다. 이 외에도 크렌베리농축액분말, 저분자피쉬콜라겐, 히알루론산, 프로폴리스추출물, 비타민C, 프리바이오틱스 등을 부원료로 포함해 여성 맞춤형 복합 설계를 적용했다는 게 회사 설명이다.


한미사이언스 관계자는 "10년 이상 축적해 온 여성 이너케어 연구를 바탕으로 핵심 균주 조합과 함량을 한층 강화했다"며 "약국에서 신뢰할 수 있는 여성 질 유래 특허 유산균 제품군을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
