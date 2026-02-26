삼성서울병원, 뉴스위크 '월드 베스트 병원 2026' 국내 1위

세계 순위 26위 기록

박승우 원장 "건강하고 밝은 미래를 위한 도전 계속"

삼성서울병원이 글로벌 시사주간지 뉴스위크가 발표한 '월드 베스트 병원 2026(World's Best Hospitals 2026)'에서 국내 1위에 올랐다. 세계 순위는 26위로 전년보다 4계단 상승했다.

뉴스위크 병원 평가는 독일 조사기관 스타티스타와 공동으로 진행됐다. 의료 성과 지표 40%, 전문가 추천 35%, 환자 만족도 18.5%, 환자 자기평가 도구 6.5%를 반영해 순위를 산정한다.

삼성서울병원은 최근 4년간 순위 상승세를 이어왔다. 2023년 40위에서 2024년 34위, 2025년 30위를 거쳐 올해 26위를 기록했다.

병원 측은 중증·고난도 질환 중심 진료와 디지털 기반 의료 혁신을 주요 성과 요인으로 제시했다. 2013년 국내 최초로 중환자의학과를 신설하고 다학제 중환자 진료 체계를 도입한 점이 대표적이다. 최근에는 보건복지부 '원격 중환자실 협력 네트워크(e-ICU)' 사업 거점병원으로 선정돼 지역 병원과 중환자 치료 협력 체계를 구축하고 있다.

첨단 치료 성과도 이어지고 있다. 국내 최초 CAR-T 세포치료 도입, 간암 양성자 치료 2000례 돌파, 임펠라 심실보조장치 시술 도입, 심방세동 펄스장 절제술(PFA) 성공 등이 대표적이다.

연구 경쟁력도 강조된다. 미래의학연구원을 중심으로 정밀의학·재생의학·융합의학 연구 플랫폼을 구축했으며 교수 창업 기업은 15개사에 달한다. 이 가운데 에임드바이오, 이엔셀, 지니너스 등은 상장에 성공했다.

디지털 의료 역량에서도 국제 평가를 받았다. 미국 의료정보관리협회(HIMSS) 인증 체계인 INFRAM, DIAM, EMRAM, AMAM 4개 영역에서 모두 최고 등급인 7단계를 획득했고, 디지털헬스지표(DHI) 400점 만점을 기록했다. 병원 자원을 가상공간에 연동한 디지털 트윈 기반 운영 시스템(DOCC)도 구축했다.

박승우 삼성서울병원 원장은 "중증 질환 중심 미래의학 성과가 국제적으로 인정받은 결과"라며 "첨단 지능형 병원 전환을 통해 의료 혁신을 지속하겠다"고 밝혔다.





박정연 기자



