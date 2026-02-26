씨유메디칼, 영업이익 108억…'영업이익률 22.4%' 기록

씨유메디칼시스템(이하 씨유메디칼 씨유메디칼 115480 | 코스닥 증권정보 현재가 603 전일대비 53 등락률 +9.64% 거래량 4,082,235 전일가 550 2026.02.26 09:15 기준 관련기사 [클릭 e종목]"비스토스, 최대주주 변경 이후 시너지 본격화 기대"씨유메디칼, 비스토스 인수…"의료기기 다변화로 글로벌 경쟁력 강화"씨유메디칼, 상반기 누적 매출 212억…"유럽 AED 수요 확대" 전 종목 시세 보기 close )은 지난해 연결 기준 매출액 482억원을 기록해 전년 대비 18.6% 증가했다고 26일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 108억원으로 전년 대비 38.6% 증가했다. 특히 영업이익률은 22.4%로 3.2%포인트 상승했으며 당기순이익은 6억5000만원으로 흑자 전환에 성공했다.

이번 실적 개선은 유럽 시장 매출확대와 수익 구조 개선이 견인했다. 회사는 기존 주요 납품 국가와의 안정적인 거래 관계를 유지하는 동시에 신규 국가를 적극 공략하며 영업 범위를 확장해 왔으며, 유럽 내 자동심장충격기(AED) 설치 수요 증가에 힘입어 매출이 확대됐다. 현지 영업망과 전략적 파트너십을 기반으로 공급을 확대하고 빠른 납기 대응과 용이한 유지보수, 검증된 품질 경쟁력을 바탕으로 수주를 늘린 결과 유럽 매출 비중이 상승하며 전반적인 수익성 개선으로 이어졌다.

특히 영업이익률 22.4%는 2024년 상장 의료기기 기업 평균 8.1%와 비교해 약 3배 높은 수준이다. 유럽 시장의 판매 증가와 원가 절감 등에 따라 수익 구조가 한층 개선됐다는 평가다.

회사는 과거 외형 확대를 위해 추진했던 비주력사업인 병원경영지원(MSO) 사업을 중단한 이후 관련 손실과 투자자금 회수 과정에서 일시적 손실이 발생했으나, 2025년을 기점으로 해당 사업 정리가 완료되며 재무적 불확실성을 해소했다. 이에 따라 비주력 사업 관련 리스크는 모두 제거된 상태로 향후 주력 사업 중심의 안정적인 실적 성장이 기대된다.

씨유메디칼은 올해를 성장 가속화의 원년으로 삼고 자동심장충격기(AED)에 스크린을 탑재해 편의성을 강화한 신제품 'CU-SPX' 출시와 일본 시장 점유율 확대를 본격 추진할 계획이다. 이를 통해 해외 매출 비중을 지속적으로 높여 나간다는 방침이다.

회사 관계자는 "이번 흑자 전환은 유럽 시장 중심의 매출 성장과 수익 구조 개선이 동시에 이뤄진 결과"라며 "선택과 집중 전략을 통해 수익성을 더욱 강화하고, 지난해 말 인수한 생체신호 의료진단기기 전문기업 비스토스와의 시너지를 바탕으로 기업가치를 지속적으로 제고해 나가겠다"고 밝혔다.





장효원 기자



