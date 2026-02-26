안동, MICE 전략 브레인 가동…컨벤션 도시 경쟁력 판 키운다

전문가 5인 정책 자문위 출범첫 회의 개최

유치 전략·센터 활용 해법 집중 논의

안동시는 글로벌 마이스(MICE) 산업 경쟁력 강화를 위한 정책 자문 체계를 구축하고 컨벤션 도시로의 도약에 본격적으로 나섰다.

안동시와 안동 컨벤션 뷰로는 25일 '2026년 안동 MICE 정책 자문위원회'를 구성하고 공식 위촉식과 함께 제1차 자문회의를 개최했다고 밝혔다. 이번 자문위원회 출범은 지역 특화 마이스 전략을 체계적으로 수립하고 국제행사 유치 기반을 강화하기 위한 조치다.

자문위원회는 학계와 산업계를 대표하는 전문가 5명으로 구성됐다. 위원장은 건국대학교 서병로 교수가 맡았으며, 동덕여자대학교 윤영혜 교수, 한국 MICE 협회 하홍국 사무총장, 라우터 컨설팅 강도용 대표, 국립경국대학교 정낙현 교수가 위원으로 참여한다.

위원회는 향후 안동시의 마이스 유치 전략을 비롯해 신규 인센티브 정책 마련, 안동국제컨벤션센터 운영 활성화, 지역 문화·관광 자원을 연계한 특화 콘텐츠 개발 등 시정 전반의 마이스 정책에 대한 자문과 실행 방안 제시 역할을 수행하게 된다.

이날 안동국제컨벤션센터에서 열린 첫 자문회의에서는 2026년 마이스 산업 중점 추진 과제와 체류형 행사 확대 방안, 지역 정체성을 반영한 안동형 마이스 모델 구축 등에 대한 심도 있는 논의가 이뤄졌다. 특히 전통문화와 관광자원을 결합한 콘텐츠 경쟁력 확보와 북부권 마이스 거점 기능 강화 필요성이 주요 과제로 제시됐다.

남상호 한국 정신문화재단 사무처장은 "각 분야 전문가들의 경험과 전문성을 바탕으로 정책 완성도를 높일 수 있을 것으로 기대한다"며 "안동이 경북 북부권을 넘어 대한민국을 대표하는 마이스 중심 도시로 자리매김할 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

지역에서는 이번 자문위 출범이 안동국제컨벤션센터 개관 이후 요구돼 온 콘텐츠 경쟁력 강화와 행사 유치 역량 재고의 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 마이스 산업 확대는 체류형 관광객 증가와 지역 상권 활성화로 이어져 지역경제에도 긍정적 파급효과를 가져올 것으로 전망된다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



