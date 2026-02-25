코스피 6100도 뚫었다…삼성전자·SK하이닉스도 '훨훨'

20만전자·100만닉스 훌쩍…코스피 견인

코스닥 지수는 1166.56…업종별 혼조세

코스피 지수가 6100까지 뚫으며 사상 최고치를 기록했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 203,000 전일대비 3,000 등락률 +1.50% 거래량 23,174,599 전일가 200,000 2026.02.25 14:43 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로...기회는 왔을 때 크게 살려야삼성전자, 'iF 디자인 어워드 2026'서 금상 등 총 77개 수상코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세 전 종목 시세 보기 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 1,016,500 전일대비 11,500 등락률 +1.14% 거래량 2,995,196 전일가 1,005,000 2026.02.25 14:43 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로...기회는 왔을 때 크게 살려야코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세코스피 상단 7000까지 상향 제시? 달리는 말에 제대로 올라타려면 전 종목 시세 보기 close 도 각각 20만원, 100만원을 훌쩍 넘으며 코스피 강세장을 견인하는 모습이다.

코스피지수가 역사상 처음으로 장중 6000선을 넘어선 25일 서울 중구 우리은행 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.02.25 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

25일 오후 2시16분 기준 코스피 지수는 6131.09로 전일 대비 161.45포인트(2.70%) 오른 6131.09를 기록했다. 코스피 지수는 장중 6144.71까지 올랐다.

투자 주체별로는 개인과 기관이 각각 2937억5200만원, 9278억8000만원 순매수 중이다. 외국인은 1조3635억3300만원 순매도했다.

업종별로는 대부분 강세다. 건설(+7.36%), 금속(+6.59%), 운송장비·부품(+4.92%), 운송·창고(+4.65%), 화학(+3.06%), 금융(+2.76%) 등이 오름세를 나타냈으며, 의료·정밀기기(-0.75%), 제약(-0.68%) 두 업종만이 약보합세다.

시가총액 상위 종목 별로는 삼성전자와 SK하이닉스가 코스피 지수 상승세를 이끄는 모습이다. 삼성전자는 20만4500원(+2.2%), SK하이닉스는 102만5000원(+1.9%)으로 각각 '20만전자', '100만닉스'를 견고하게 지키는 모습이다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 571,000 전일대비 47,000 등락률 +8.97% 거래량 3,988,032 전일가 524,000 2026.02.25 14:43 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로...기회는 왔을 때 크게 살려야코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세코스피 상단 7000까지 상향 제시? 달리는 말에 제대로 올라타려면 전 종목 시세 보기 close (+2.4%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 424,750 전일대비 12,250 등락률 +2.97% 거래량 487,028 전일가 412,500 2026.02.25 14:43 기준 관련기사 코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (+2.0%), SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 647,000 전일대비 30,000 등락률 +4.86% 거래량 590,401 전일가 617,000 2026.02.25 14:43 기준 관련기사 11번가, 작년 영업손실 396억…전년比 적자 47% 감소[클릭 e종목]"SK스퀘어, 하이닉스 대안 매력 충분…목표가↑"코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 close (+1.8%) 등도 강세다.

코스닥 지수는 1.56포인트(0.13%) 오른 1166.56을 기록했다.

투자 주체별로는 개인이 4693억6500만원 순매수, 외국인과 기관은 각각 3432억1800만원, 897억7900만원 순매도했다.

업종별로는 혼조세다. 운송장비·부품(+3.95%) 금융(+2.83%), 종이·목재(+1.85%) 등은 강세를 나타냈다. 섬유·의류(-2.48%), 오락·문화(-1.08%) 등은 약세다.

시가총액 상위 종목 별로는 등락이 엇갈리고 있다. 현대무벡스 현대무벡스 319400 | 코스닥 증권정보 현재가 35,700 전일대비 2,250 등락률 +6.73% 거래량 4,109,425 전일가 33,450 2026.02.25 14:43 기준 관련기사 코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세현대무벡스, AI·로봇 미래 스마트물류 기술 공개종목 잘 골라도 투자금이 부족하면 한계가...4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close (+5.5%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 282,000 전일대비 10,500 등락률 +3.87% 거래량 240,191 전일가 271,500 2026.02.25 14:43 기준 관련기사 코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세'멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등코스닥 급등에 '매수 사이드카' 발동…코스닥150선물, 6%대↑ 전 종목 시세 보기 close (+4.2%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 174,800 전일대비 4,900 등락률 +2.88% 거래량 2,555,813 전일가 169,900 2026.02.25 14:43 기준 관련기사 상승장에 투자자들 ‘함박웃음’…만약 투자금이 4배였다면?코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세 전 종목 시세 보기 close (+3.8%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 216,000 전일대비 2,500 등락률 +1.17% 거래량 512,903 전일가 213,500 2026.02.25 14:43 기준 관련기사 코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승상승장에 미소 짓는 투자자들…만약 투자금이 4배였다면? 전 종목 시세 보기 close (+3.4%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 765,000 전일대비 36,000 등락률 +4.94% 거래량 257,350 전일가 729,000 2026.02.25 14:43 기준 관련기사 코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락코스피, 사상 첫 장중 5900 돌파…코스닥도 상승 출발 전 종목 시세 보기 close (+3.4%) 등이 상승세지만, 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 59,800 전일대비 7,600 등락률 -11.28% 거래량 2,699,029 전일가 67,400 2026.02.25 14:43 기준 관련기사 코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승'멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등 전 종목 시세 보기 close (-11.1%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 581,000 전일대비 32,000 등락률 -5.22% 거래량 170,581 전일가 613,000 2026.02.25 14:43 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세삼천당제약 "아일리아 바이오시밀러 美 특허 합의…현지 판매 권리 확보"코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (-4.2%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 401,500 전일대비 6,500 등락률 -1.59% 거래량 216,781 전일가 408,000 2026.02.25 14:43 기준 관련기사 [Invest&Law]머크vs할로자임 특허분쟁 英판결, 韓알테오젠 영향은코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (-1.5%) 등은 내림세를 보였다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>