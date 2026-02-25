코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세

코스닥도 강세…1167.37 거래 중

코스피 지수가 사상 최초 6000을 넘어섰다. '20만전자( 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 203,500 전일대비 3,500 등락률 +1.75% 거래량 9,780,671 전일가 200,000 2026.02.25 10:17 기준 관련기사 삼성전자, 'iF 디자인 어워드 2026'서 금상 등 총 77개 수상코스피 상단 7000까지 상향 제시? 달리는 말에 제대로 올라타려면[굿모닝증시]코스피, 美 증시 반등에 6000 돌파 시도 전 종목 시세 보기 close )'와 '100만닉스( SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 1,021,000 전일대비 16,000 등락률 +1.59% 거래량 1,270,076 전일가 1,005,000 2026.02.25 10:17 기준 관련기사 코스피 상단 7000까지 상향 제시? 달리는 말에 제대로 올라타려면한투운용 'ACE 글로벌반도체TOP4 Plus' ETF, 순자산 1조 돌파[굿모닝증시]코스피, 美 증시 반등에 6000 돌파 시도 전 종목 시세 보기 close )'도 상승세로 출발했다.

25일 오전 9시8분 기준 코스피는 전일 대비 47.72포인트(0.80%) 오른 6017.36에 거래되고 있다.

투자 주체별로는 개인이 1조2671억900만원을 순매수하며 상승세를 이끌고 있다. 외국인과 기관 투자자들은 각각 7355억9500만원, 5371억6300만원을 순매도 중이다.

업종별로는 대부분 강세다. 건설 업종이 3.18% 상승했고, 운송장비·부품(+1.82%), 전기·가스(+1.62%), 증권(+1.21%), 전기·전자(+0.80%) 등 업종이 올랐다. 반면 화학(-0.75%) 통신(-0.67%), 제약(-0.73%) 등 일부 업종은 약세를 보였다.

시가총액 상위권 종목 별로는 혼조세다. 삼성전자는 전일 대비 2500원(1.2%) 오른 20만2500원, SK하이닉스는 전일 대비 4000원(0.4%) 오른 100만9000원에 거래되며 각각 '20만전자', '100만닉스' 타이틀을 유지했다. 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 198,400 전일대비 24,400 등락률 +14.02% 거래량 2,272,233 전일가 174,000 2026.02.25 10:17 기준 관련기사 [특징주]기아, 美 조지아법인 생산 500만대 달성 소식에 13%↑코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락코스피, 사상 첫 장중 5900 돌파…코스닥도 상승 출발 전 종목 시세 보기 close (+7.7%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 575,500 전일대비 51,500 등락률 +9.83% 거래량 2,384,322 전일가 524,000 2026.02.25 10:17 기준 관련기사 코스피 상단 7000까지 상향 제시? 달리는 말에 제대로 올라타려면한화오션 加법인 사장 "현대차, 잠수함 수주전에 수소전지 인프라 제안"최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로...기회는 왔을 때 살려야 전 종목 시세 보기 close (+4.5%), 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 458,500 전일대비 12,500 등락률 +2.80% 거래량 484,089 전일가 446,000 2026.02.25 10:17 기준 관련기사 상승장에 미소 짓는 투자자들…만약 투자금이 4배였다면?[특징주] AI 수요 폭증 기대감에 삼화콘덴서 25%대 강세 [특징주]‘MLCC 판가 인상 가시화’ 삼성전기 10%대↑ 전 종목 시세 보기 close (+1.9%), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 64,500 전일대비 1,700 등락률 +2.71% 거래량 1,382,321 전일가 62,800 2026.02.25 10:17 기준 관련기사 [클릭 e종목]"한국전력, 해외원전 EPC 사업가치 재평가 기대"'멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극 전 종목 시세 보기 close (+1.5%), 고려아연 고려아연 010130 | 코스피 증권정보 현재가 1,987,000 전일대비 116,000 등락률 +6.20% 거래량 34,724 전일가 1,871,000 2026.02.25 10:17 기준 관련기사 [특징주]고려아연 5%대↑…주총서 소액주주 보호 명문화고려아연, 정관에 주주충실 의무 명시…영풍·MBK 제안 수용코스피 하락 마감했지만 5500선 사수…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (+1.3%) 등도 강세다. 다만 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,214,000 전일대비 27,000 등락률 -2.18% 거래량 54,913 전일가 1,241,000 2026.02.25 10:17 기준 관련기사 같은 종목인데 수익은 왜 달랐을까…4배 투자금을 연 5%대 합리적 금리로코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (-1.7%), 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 541,000 전일대비 12,000 등락률 -2.17% 거래량 56,551 전일가 553,000 2026.02.25 10:17 기준 관련기사 '2조클럽' 유지했으나 웃을 수 없었던 삼성보험…주주환원 이례적 '질타'[특징주]증권주 다음은 보험주…일제히 강세삼성화재, 작년 순이익 2兆·2.7%↓…"본업 경쟁력 강화" 전 종목 시세 보기 close (-1.6%), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 99,400 전일대비 1,500 등락률 -1.49% 거래량 580,265 전일가 100,900 2026.02.25 10:17 기준 관련기사 금융위 약속도 뭉갠 은행 '셀프 감정평가'…벌금 3000만원 처벌법 발의[부동산AtoZ]코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세'멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등 전 종목 시세 보기 close (-1.2%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 245,500 전일대비 3,000 등락률 -1.21% 거래량 209,615 전일가 248,500 2026.02.25 10:17 기준 관련기사 코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승같은 종목인데 수익은 왜 달랐을까…4배 투자금을 연 5%대 합리적 금리로코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세 전 종목 시세 보기 close (-1.1%) 등은 약보합세다.

코스닥도 전일 대비 2.37포인트(0.20%) 상승한 1167.37을 기록했다.

투자 주체별로는 개인이 2426억1500만원을 순매수, 외국인과 기관은 각각 1986만9500원, 282억2700만원을 순매도했다.

업종별로는 등락이 엇갈리고 있다. 운송장비·부품(+1.69%), 건설(+1.37%), 전기·전자(0.56%)는 전일 대비 약간의 상승세를 보이는 반면, 의료·정밀기기(-2.16%), 운송·창고(-0.56%), 제약(-0.44%) 등은 약세다.

시가총액 상위권 종목별로도 혼조세다. 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 172,350 전일대비 2,450 등락률 +1.44% 거래량 702,423 전일가 169,900 2026.02.25 10:17 기준 관련기사 상승장에 투자자들 ‘함박웃음’…만약 투자금이 4배였다면?코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세코스피 상단 7000선 제시…이익 증가가 지수 상승 동력 전 종목 시세 보기 close 는 전일 대비 0.5% 오른 17만900원에 거래 중이며, 현대무벡스 현대무벡스 319400 | 코스닥 증권정보 현재가 35,950 전일대비 2,500 등락률 +7.47% 거래량 2,758,973 전일가 33,450 2026.02.25 10:17 기준 관련기사 현대무벡스, AI·로봇 미래 스마트물류 기술 공개종목 잘 골라도 투자금이 부족하면 한계가...4배 투자금을 연 4%대 금리로저가매수자금, 신용미수대환자금 모두 연 4%대 최저금리로 당일 즉시 전 종목 시세 보기 close (+6.5%), 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 280,500 전일대비 3,500 등락률 +1.26% 거래량 53,678 전일가 277,000 2026.02.25 10:17 기준 관련기사 '멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등코스피 하락 마감했지만 5500선 사수…코스닥도 약세외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (+4.0%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 289,000 전일대비 17,500 등락률 +6.45% 거래량 170,624 전일가 271,500 2026.02.25 10:17 기준 관련기사 '멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등코스닥 급등에 '매수 사이드카' 발동…코스닥150선물, 6%대↑코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극 전 종목 시세 보기 close (+2.2%)도 강세다. 반면 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 60,300 전일대비 7,100 등락률 -10.53% 거래량 1,500,246 전일가 67,400 2026.02.25 10:17 기준 관련기사 코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승'멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등코스닥 급등에 '매수 사이드카' 발동…코스닥150선물, 6%대↑ 전 종목 시세 보기 close (-11.2%), 알테오젠(-1.3%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 213,750 전일대비 250 등락률 +0.12% 거래량 139,619 전일가 213,500 2026.02.25 10:17 기준 관련기사 코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승상승장에 미소 짓는 투자자들…만약 투자금이 4배였다면?코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세 전 종목 시세 보기 close (-0.4%) 등은 하락세를 보인다.

한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 0.9원 내린 1441.6원에 개장했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



