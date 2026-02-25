"치즈케익 통했다" 삼립, 美 코스트코 물량 9배 확대…500만봉 추가 공급

美 코스트코 입점 3주 만에 완판

삼립은 '삼립 치즈케익'이 미국 코스트코 서부 지역 입점 3주 만에 초도 물량 56만봉을 완판하며 전국 매장으로 판매를 확대했다고 25일 밝혔다. K스타일 제조 공법을 앞세운 차별화 전략이 현지 소비자들의 호응을 끌어냈다는 평가다.

삼립은 지난해 9월 샌프란시스코·로스앤젤레스(LA)·샌디에이고 등 미국 서부 지역 코스트코 100여개 매장에 한국 베이커리 제품 최초로 치즈케익을 선보였다. 판매 개시 후 3주 만에 하루 평균 2만7000봉이 팔리며 초도 물량이 조기 소진됐다.

이에 따라 삼립은 11월부터 물량을 대폭 늘려 미국 전역 약 300개 코스트코 매장에 2차 물량 약 500만봉을 공급했다. 이는 초도 대비 9배 확대된 규모다. 2차 물량은 점포당 평균 매출이 초도 대비 2배 이상 증가하며 안정적인 판매 흐름을 이어가고 있다. 삼립은 올해 7월까지 약 1000만봉을 추가 수출할 계획이다.

회사는 제품 경쟁력의 핵심으로 제조 공법을 꼽았다. 삼립 치즈케익은 서양식 '굽는' 방식과 동양식 '찌는' 방식을 결합한 독자 공법을 적용해 진한 크림치즈 풍미와 촉촉한 식감을 구현했다. 미국 전통 디저트와 차별화된 식감이 현지 소비자들의 입맛을 사로잡았다는 분석이다.

실제 시카고·디트로이트 등 중동부 지역 코스트코 매장에서는 삼립 치즈케익이 전체 식품군 중 주간 최상위 매출 제품에 오르기도 했다. 현지 소셜네트워크서비스(SNS)에서는 "부드러운 식감이 인상적이다", "아이들 간식으로 좋다" 등 긍정적인 반응이 이어지고 있다.

삼립 치즈케익은 현재 베트남·중동 등 15개국에 수출되고 있다. 베트남에서는 윈마트·써클케이 등 주요 유통 채널을 통해 판매 중이며, 중동 지역에서는 카르푸·루루 하이퍼마켓·모노프리 등에 입점했다. 캐나다 대형 슈퍼마켓 체인 프레스코에도 공급을 시작했다. 지난해 하반기 해외 매출은 전년 동기 대비 120% 이상 증가한 것으로 집계됐다.

삼립은 2024년부터 '삼립약과'를 미국 전역 코스트코 200여 개 매장에 입점시켰다. 일본에서는 돈키호테 620개 전 점포와 이온 카페란테, 서밋 등으로 유통망을 넓혔다. 올해 상반기에는 '미니보름달'을 미국 전 지역 코스트코에 추가 입점할 예정이다.

삼립 관계자는 "베이커리 브랜드들이 글로벌 매장을 통해 K디저트의 위상을 높이는 가운데, 삼립은 미국 현지 대형 유통 시장을 정조준해 또 다른 K베이커리 신드롬을 일으키고 있다"면서 "앞으로도 삼립의 양산빵 제조 노하우를 바탕으로 리테일 시장에서 높은 접근성과 품질 경쟁력을 확보해 글로벌 입지를 공고히 하겠다"고 말했다.





