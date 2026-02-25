종목 선정 다음은 충분한 투자금…연 5%대 금리로 4배까지

스탁론은 주식 시장에서 투자 기회를 포착했으나 자금이 부족한 투자자들에게 자금 운용 수단으로 주목받고 있다. 특히 시장 변동성 확대 시 자금 운용 효율성이 중요해지며, 보유 자금만으로 부족한 수익 구조를 보완하는 대안이 될 수 있다.

최근 스탁론 시장의 핵심 키워드는 '금리'로, 과거 높은 비용 부담과 달리 하이스탁론이 연 5%대 최저금리 상품을 출시하며 이자 부담을 낮춘 선택지를 제공하고 있다. 보유 자금만으로는 아쉬운 수익 구조에 머물 수밖에 없는 투자자라면, 상대적으로 낮은 금리의 스탁론을 통해 기회 구간에서 수익 극대화를 노릴 수 있는 환경이 마련된 셈이다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

◆ 하이스탁론, 연 5%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

한화비전 한화비전 489790 | 코스피 증권정보 현재가 75,300 전일대비 5,100 등락률 -6.34% 거래량 3,273,040 전일가 80,400 2026.02.25 14:41 기준 관련기사 코스피 상단 7000까지 상향 제시? 달리는 말에 제대로 올라타려면[클릭 e종목]"한화비전 주가 12%↓…저가 매수 기회"한화푸드테크 400억 수혈…'홀로 서기' 김동선, 신사업 드라이브 전 종목 시세 보기 close , 현대무벡스 현대무벡스 319400 | 코스닥 증권정보 현재가 35,400 전일대비 1,950 등락률 +5.83% 거래량 4,089,156 전일가 33,450 2026.02.25 14:41 기준 관련기사 코스피 6100도 뚫었다…삼성전자·SK하이닉스도 '훨훨'코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세현대무벡스, AI·로봇 미래 스마트물류 기술 공개 전 종목 시세 보기 close , 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 103,100 전일대비 1,800 등락률 +1.78% 거래량 3,914,126 전일가 101,300 2026.02.25 14:41 기준 관련기사 [클릭 e종목]“두산에너빌리티, 목표주가 13만원으로 상향…수주 모멘텀 확장”최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로...기회는 왔을 때 살려야코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세 전 종목 시세 보기 close , 우리기술 우리기술 032820 | 코스닥 증권정보 현재가 17,210 전일대비 60 등락률 +0.35% 거래량 12,882,524 전일가 17,150 2026.02.25 14:41 기준 관련기사 같은 종목인데 수익은 왜 달랐을까…4배 투자금을 연 5%대 합리적 금리로분위기 좋을 땐 자금력이 경쟁력? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로기회 앞에서 자금이 발목 잡았다면? 연 5%대 금리로 투자금 최대 4배 전 종목 시세 보기 close , 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 141,800 전일대비 900 등락률 +0.64% 거래량 4,373,291 전일가 140,900 2026.02.25 14:41 기준 관련기사 '멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등'TIGER 배당커버드콜액티브', 상반기 월 2% 수준 특별배당 실시코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>