반도체 실적이 이끄는 머니무브…증시 강세 더 이어지나

최근 국내 증시는 반도체 실적 상향과 유동성 유입이 맞물리며 자금 이동이 빠르게 가속화되는 흐름을 보이고 있다. 은행 예금에서 빠져나온 자금이 주식형 펀드와 MMF, 증권사 예탁금으로 유입되며 지수 상승을 뒷받침하고 있다. 특히 국내 주식형 자금 유입 속도가 해외 주식형을 앞지르기 시작한 점이 눈에 띈다.

다만 자금 유입 규모만 놓고 과열로 판단하기는 이르다는 분석이 나온다. 전체 자산에서 국내 주식 비중은 과거 고점 대비 여전히 낮아 '정상화 초기' 단계에 가깝다는 평가다. 향후 주가 상승 속도보다 자금 유입이 더 빨라지는 구간이 나타나는지가 단기 경계 신호가 될 것으로 보인다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 올뉴스탁론, 연 5%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

