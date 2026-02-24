구미시, '2026 박정희 마라톤대회' 풀코스 첫 도입

3월 1일 낙동강체육공원서 개최

풀코스 신설로 4개 종목 확대

전국 주요 도시 셔틀버스 운행

경북 구미시는 오는 3월 1일 낙동강 체육공원에서 '2026 구미 박정희 마라톤대회'를 개최한다. 이번 마라톤 대회는 기존 하프 코스·10㎞·5㎞에 더해 풀코스(42.195㎞)를 처음 도입, 총 4개 종목으로 확대 운영하며 전국 규모 대회로의 도약과 시민 건강 증진을 위해 마련됐다.

전년도 구미 박정희 마라톤대회/구미시청 제공

구미 시민과 인근 마라톤 동호인뿐만 아니라 타지역 참가 신청이 이어짐에 따라, 참가자 편의를 위해 ▲금오고등학교 ▲금오산 대주차장 ▲㈜방림 ▲구미문화예술회관 ▲구미시청 ▲경상북도구미교육지원청 ▲동락공원 ▲LG디스플레이 A2동 후문 ▲국립금오공과대학교 주차장을 임시 주차장으로 제공한다.

또 관외 참가자를 위해 서울·인천·대전·울산·부산 등 주요 도시에서 셔틀버스를 운행한다. 대중교통 및 원거리 주차장을 이용하는 참가자를 위해 ▲금오산 대주차장 ▲구미시청 ▲㈜방림 ▲동락공원(공원광장) ▲국립금오공과대학교 ▲구미종합터미널 ▲구미역에 대회장행 셔틀버스도 운영한다.

안전 관리도 강화한다. 행사 당일 오전 8시부터 오후 1시까지 「낙동강체육공원-지산교차로-구미·선산간도로-송림네거리-선산1호광장회전교차로-오로사거리-문량교차로-5공단대교」구간이 통제된다.

시는 시민 불편을 최소화하기 위해 주요 교차로에 교통통제요원과 경찰을 배치하고, 차량 우회 유도와 현장 안전관리에 집중할 계획이다.

구미시 관계자는 "풀코스 도입으로 구미 마라톤이 한 단계 도약하는 계기가 될 것"이라며 "참가자가 안전하게 완주하고, 시민이 함께 즐기는 축제가 되도록 준비에 만전을 기하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자



