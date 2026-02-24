한국주철관공업, 주당 400원 현금 배당

한국주철관 한국주철관 000970 | 코스피 증권정보 현재가 7,140 전일대비 20 등락률 -0.28% 거래량 47,856 전일가 7,160 2026.02.24 14:23 기준 관련기사 상장 중견기업 16%, 오너 일가 이사회 과반 차지한국주철관, 수자원(양적/질적 개선) 테마 상승세에 7.78% ↑한국주철관, 철강 중소형 테마 상승세에 1.16% ↑ 전 종목 시세 보기 close 공업은 보통주 1주당 400원의 현금 배당을 결정했다고 24일 공시했다.

시가배당률은 6%다. 배당금 총액은 86억455만2000원이다. 배당 기준일은 지난해 12월31일이다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



