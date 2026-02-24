마라톤으로 실천하는 ESG…효성티앤씨·카카오뱅크 친환경 협약

폐페트병 수거부터 업사이클 굿즈까지

‘리젠 되돌림 캠페인’ 현장 확대

효성티앤씨가 카카오뱅크와 손잡고 친환경 기부 마라톤 '세이브 레이스(Save Race) 2026'의 공식 파트너로 참여한다.

효성티앤씨의 친환경 폴리에스터 원사 리젠. 효성티앤씨 제공 AD 원본보기 아이콘

효성티앤씨는 24일 오전 카카오뱅크 판교오피스에서 '세이브 레이스 2026'의 친환경 요소 강화를 위한 상호 협력 업무협약(MOU)을 체결한다고 밝혔다.

세이브 레이스는 2024년부터 카카오뱅크와 유니세프 한국위원회가 공동 개최해 온 기부 마라톤 행사다. 참가비 전액은 전 세계 기후위기 피해 아동 지원에 사용되며, 올해 행사는 11월 열릴 예정이다.

이번 협약에 따라 효성티앤씨는 참가자들에게 티셔츠와 가방 등 친환경 굿즈 패키지를 자사 리사이클 섬유 '리젠(regen)'으로 제작해 제공한다. 행사에 사용되는 대형 현수막과 배너 등에도 리젠 소재를 적용하고, 행사 종료 후 이를 수거해 업사이클 굿즈로 재탄생시키는 자원 선순환 모델도 구현할 계획이다.

리젠은 2008년 출시된 폐페트병 재활용 폴리에스터 원사다. 일반 폴리에스터 대비 생산 과정에서 탄소 배출을 약 67%, 화석연료 사용을 약 80% 절감하는 효과가 있다. 특히 올해 1월 국내 섬유업계 최초로 환경표지 인증을 획득하며 친환경 경쟁력을 공식 인정받았다.

행사 현장에서는 '리젠 되돌림 캠페인'도 함께 진행된다. 폐페트병 수거함을 설치해 현장에서 발생하는 페트병을 직접 수거하고, 이를 다시 리젠 섬유로 재활용하는 구조다. '리젠 에코트럭' 이벤트 부스를 통해 리젠의 생산 및 재활용 과정을 소개하고, 참가자들이 게임과 친환경 굿즈 제작 프로그램에 참여할 수 있도록 해 체험형 ESG 메시지도 강화한다.

'리젠 되돌림 캠페인'은 2022년 효성티앤씨 마포 본사에서 시작된 사내 친환경 활동이다. 이후 울산·구미·대구 등 전 사업장으로 확대됐으며, 임직원이 사내 수거함에 페트병을 모아오면 이를 재활용해 만든 리젠 제품을 증정하는 방식으로 운영되고 있다.

효성티앤씨 관계자는 "리젠을 중심으로 국내 친환경 섬유시장 트렌드를 선도해왔다"며 "이번 세이브 레이스 2026 참여를 통해 지속가능한 사회 구현과 ESG 경영 실천에 더욱 힘을 보태겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



