대전관광공사, '디지털 전환 지원사업' 참여기업 모집

대전·세종 지역 소재...5개 기업 선발



총 6000만원·전문가 교육·컨설팅 지원

대전관광공사가 대전·세종 지역 관광기업의 디지털 경쟁력 강화를 위해 '2026 대전·세종 관광기업 디지털 전환 지원 사업' 참여기업을 모집한다.

지원 대상은 대전·세종 지역에 소재하며, 관광진흥법에 따라 관광사업을 3년 이상 운영 중인 개인사업자 또는 법인사업자로 모집은 24일부터 3월 20일까지다.

이번 사업을 통해 총 5개 기업을 선발할 예정이며, 선정된 기업은 최대 1000만 원에서 1500만 원까지 지원받을 수 있다.

선정된 기업에는 디지털 강화를 위한 교육 및 진단 컨설팅을 통해 분석하고 최적화된 담당 컨설턴트와 연결된다. 또한, 기업 종사자들의 수도권 선도 시장 흐름 및 트렌드 파악을 위한 교육이 제공될 예정이다.

대전관광공사 김용원 사장은 "빠르게 변화하는 디지털 환경 속에서 지역 관광기업들이 경쟁력을 강화하고 새로운 비즈니스 기회를 발굴할 수 있도록 실질적인 맞춤형 컨설팅을 제공하고 있다"며 "이를 통해 대전·세종 관광기업의 성장 기반을 확고히 하고 기업들이 안정적인 경영환경을 조성하여 지속 가능한 성장을 이어갈 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>