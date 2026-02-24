美 국방부, 이란 대규모 작전 위험 경고…"탄약부족 심화 우려"

"미군 수뇌부, 이란 공격 반대"

트럼프 "결정권자는 나" 반발

미군 수뇌부가 탄약부족 등을 이유로 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 공격 계획에 반대하고 있다는 외신 보도가 나왔다. 미군에서는 우크라이나 및 중동전쟁으로 이미 탄약 부족이 심각한 상태에서 이란 공습이 어렵다는 의견을 내놓은 것으로 알려졌다. 반면 트럼프 대통령은 해당 보도가 사실이 아니라며 반발하고 있다.

23일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 댄 케인 미 합참의장 등 미군 수뇌부는 지난주 백악관에서 트럼프 대통령과 가진 국가안보회의에서 이란 공격 위험성이 크다고 경고했다. WSJ는 국방부 관계자의 말을 인용해 "케인 의장은 이란에 대한 대규모, 장기간 작전시 미군 사상자가 다수 발생할 수 있고 비축 탄약 고갈로 방공망이 약화될 수 있다는 우려를 전했다"고 보도했다.

미 정치매체인 악시오스도 2명의 소식통의 말을 인용해 "케인 의장이 트럼프 대통령과 고위 관계자들에게 이란에 대한 군사 작전이 상당한 위험을 수반할 수 있으며 특히 장기 분쟁에 휘말릴 가능성이 있다고 조언했다"며 "JD 밴스 부통령 역시 이란 개입에 우려를 제기했고, 마코 루비오 국무장관은 공격 찬반을 주장하기보다 중립을 지켰다"고 전했다.

미군 수뇌부가 우려를 표명한 이유는 장기적 공습시 미군 병력과 탄약 비축량에 상당한 손실이 발생할 수 있기 때문이다. WSJ는 "이란에 대한 공격방안은 제한적 공습부터 정권전복 목표까지 다양한데, 어떤 방식이든 대량의 방공 탄약과 물자를 소모하면 중국과의 미래 갈등 대비 등에도 영향을 끼칠 수 있다"며" 트럼프 대통령도 이란 공격여부 및 방식에 대해 아직 결정을 내리지 못하고 있다"고 전했다.

트럼프 대통령은 이러한 외신 보도를 반박하고 나섰다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에 "가짜뉴스 언론에서 합참의장이 이란과의 전쟁에 반대하고 있다는 기사를 유포하고 있다"면서 "케인 장군은 우리 모두와 마찬가지로 전쟁을 보고 싶어 하지 않지만, 군사적 차원에서 이란에 맞서는 결정이 내려진다면 쉽게 이길 수 있는 일이 될 것이라는 게 그의 의견"이라고 주장했다.

이어 "케인 의장은 이란을 공격하지 않겠다고 말한 적이 없다"며 "결정을 내리는 사람은 나다. 난 합의하기를 더 바라지만 만약 합의를 이루지 못하면 그 나라와 국민에게 아주 나쁜 날이 될 것"이라고 강조했다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



