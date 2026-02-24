본문 바로가기
성남중앙공설시장 ‘열림쉼터’ 새단장…온 가족 휴식공간으로 탈바꿈

이종구기자

입력2026.02.24 07:36

성남시상권활성화재단, 중앙공설시장에
‘독서가 있는 개방형 쉼터’ 조성
어린이·성인 도서 100권 비치
누구나 이용 가능한 개방형 쉼터

성남시상권활성화재단(이사장 신상진)은 성남중앙공설시장을 찾는 시민과 상인들에게 쾌적한 휴식공간을 제공하기 위해 시장 2층 '열림쉼터'를 전 세대가 함께 이용할 수 있는 공간으로 새롭게 조성했다.

새롭게 단장한 성남중앙공설시장 '열림쉼터' 모습. 성남시 제공

기존 노년층 중심의 쉼터를 개방형 휴게공간으로 전환하고, 어린이와 가족 단위 방문객을 위한 '패밀리 존(Family Zone)'을 마련해 시장 이용 중 편안히 머물 수 있도록 했다.


열림쉼터는 의자와 테이블 등 기본 휴게시설을 갖추고 있으며, 시장 이용객은 물론 지역 주민과 상인들이 함께 머물며 소통할 수 있는 공간으로 운영된다.

특히 수정도서관에서 지원한 도서 100권을 비치해 방문객들이 휴식 중 자연스럽게 독서를 즐길 수 있도록 했다. 어린이 도서와 성인 도서로 구성돼 가족 단위 방문객의 이용 편의를 높였으며, 이를 통해 독서문화 확산과 전통시장 체류시간 증가 효과도 기대된다.


재단 관계자는 "수정도서관의 지원으로 시장에서 휴식과 독서를 함께 즐길 수 있는 의미 있는 공간이 조성됐다"며 "열림쉼터가 단순한 휴게공간을 넘어 시민과 상인이 함께 머무르는 공간으로 자리 잡기를 기대한다"고 말했다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
"강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망[부동산AtoZ]

