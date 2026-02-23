만찬 후 '치맥'까지…李대통령, 룰라와 각별한 우애 다지기

한-브라질 정상 부부의 친교 일정 메뉴. 사진=청와대 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령 내외는 23일 국빈 방한 중인 룰라 다 시우바 대통령 부부와 '치맥(치킨과 맥주) 회동'을 가졌다.

강유정 청와대 대변인은 이날 언론 공지를 통해 이같이 밝혔다. 청와대 상춘재에서 진행된 친교 일정에서는 브라질산 닭고기로 만든 한국식 치킨과 브라질 닭요리가 생맥주가 제공됐다.

친교 행사가 진행된 상춘재에는 이재명 대통령 부부가 마련한 선물이 전시됐다.

무병장수를 기원하는 호작도를 비롯해 한국 화장품, 축구 국가대표팀 유니폼, 삼성 휴대폰, 미용기기, 반려견 용품 외에도 김혜경 여사가 직접 쓴 요리책 '밥을 지어요'가 룰라 대통령 부부에게 전달됐다.

강 대변인은 "만찬과 친교 일정은 시종일관 화기애애한 분위기 속에 진행됐고, 룰라 대통령은 이 대통령을 이른 시일 안에 브라질로 초청하고 싶다는 뜻을 재차 전했다"고 설명했다.

한편 친교 일정에 앞서 진행된 만찬에는 강훈식 비서실장과 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장 등 청와대 참모들과 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 등 정부 인사들이 참여했다.

재계에서는 이재용 삼성그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 한국경영자총협회장을 맡은 손경식 CJ그룹 회장 등이 자리했다. 이 밖에도 세징야 대구 FC 축구선수, 이승연 화가 등 학계와 문화계, 친선협회 인사들 120여 명이 참석했다.

이 대통령은 만찬사에서 소년공 시절을 회고하고 "몸으로 배운 노동의 가치와 인간의 존엄성은 더 나은 세상을 바라는 열망의 원동력이 되었다"고 말했다. 이 삼성, LG, 현대 자동차를 언급한 뒤 "자랑스러운 우리 기업들도 양국 관계의 핵심축"이라고 평가하기도 했다.

룰라 대통령은 "이재명 대통령의 인생 경로를 알고 나서부터는 우리가 형제처럼 느껴진다"고 화답했다.

이어 "전통적인 정치가들은 우리가 대통령이 되리라고 생각하지 않았다"면서 "우리는 쫓겨 다녔으나 꿋꿋이 우리의 길을 갔고, 이는 브라질 사람들과 한국 사람들이 더 나은 미래를 건설하겠다는 포부였다"고 강조했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



