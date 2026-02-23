전현무, 순직 경찰관에 '칼빵' 망언…경찰직협 분노에 고개 숙여

디즈니+ 예능서 무속인 저속 발언 그대로 따라 해

경찰직협 "숭고한 희생을 유희거리로 전락" 맹비난

소속사 "표현 적절성 살피지 못해…책임 통감"

순직 경찰관의 희생을 저속한 은어로 지칭한 방송인 전현무가 고개를 숙였다.

소속사 SM C&C는 23일 입장문을 내고 "출연자의 발언을 정리하는 과정에서 표현의 적절성을 살피지 못했다"며 "고인과 유가족에게 상처를 드린 점에 무거운 책임을 통감한다"고 밝혔다. 이어 "내부 기준을 엄격히 세워서 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다.

논란은 지난 11일 공개된 디즈니+ 서바이벌 예능 '운명전쟁49' 2화에서 터졌다. 제작진은 2004년 흉기 피습으로 순직한 고(故) 이재현 경장의 사인을 맞히는 미션을 제시했다. 한 무속인 출연자가 "흔히 칼 맞는 걸 '칼빵'이라고 하지 않느냐"고 운을 띄우자, 진행하던 전현무는 "제복 입은 분이 칼빵이다. 너무 직접적이죠?"라고 맞장구를 쳤다. 제작진과 출연진이 고인의 숭고한 죽음을 오락거리로 전락시킨 것이다.

전국경찰직장협의회는 이날 성명을 내고 이들을 강하게 규탄했다. "범인 검거 중 순직한 공무원의 희생을 비하하고 유희의 소재로 삼은 몰상식한 행태에 깊은 분노를 표한다"고 일갈했다.





