지상파 3사, 오픈AI 상대 첫 저작권 소송…"데이터 주권 침해"

이종길기자

입력2026.02.23 22:52

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KBS·MBC·SBS, 손해배상 청구
글로벌 AI 겨냥 법적 대응
"수십 년 축적한 뉴스 무단 학습"

지상파 3사, 오픈AI 상대 첫 저작권 소송…"데이터 주권 침해"
KBS·MBC·SBS 등 지상파 3사가 챗GPT 개발사인 오픈AI를 상대로 저작권 소송에 나섰다.


23일 한국방송협회에 따르면, 이들은 이날 오픈AI를 상대로 서울중앙지법에 저작권 침해 중단 및 손해배상 청구 소송을 냈다. 국내 방송사가 글로벌 AI 기업을 겨냥해 제기한 첫 소송이다.

지상파 3사는 오픈AI가 상업용 생성형 AI인 챗GPT를 학습시켜 지상파 3사의 뉴스 콘텐츠를 무단으로 가져다 썼다고 주장했다. 지식재산권 침해에 대한 법적 책임을 명백히 묻겠다는 방침이다.


협회도 거대 자본과 기술력을 앞세운 글로벌 빅테크의 무단 데이터 수집을 심각한 '대한민국 데이터 주권 침해'로 규정했다. 타국 언론사가 수십 년간 축적한 지식 자산을 탈취해 상업적 이익을 독식하는 횡포를 더는 '혁신'으로 포장할 수 없다고 경고했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
