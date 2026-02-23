본문 바로가기
檢 전분당 담합 의혹 삼양사·대상 등 4곳 압수수색

이민우기자

입력2026.02.23 21:51

설탕 담합 사건보다 규모 크다고 판단

검찰이 전분 및 당류 업체들의 담합한 의혹을 받는 국내 식품업체 4곳을 압수수색했다.


23일 법조계에 따르면 서울중앙지검 공정거래조사부(나희석 부장검사)는 이날 전분당 시장 과점 업체인 대상 , 삼양사 , 사조CPK, CJ제일제당 등 4개 업체를 압수수색했다.

검찰은 전분당 담합 구조와 범행 규모를 분석한 결과 앞서 수사한 각각 5조원대, 3조원대 두 건의 설탕 담합 사건보다도 규모가 크다고 판단, 강제수사에 착수한 것으로 알려졌다.


전분당은 주로 가공식품 감미료로 사용된다. 물엿, 과당, 올리고당 등이 대표적으로 해당하며 과자, 음료, 유제품 등을 만들 때 원료로 쓰인다.


앞서 공정거래위원회도 지난달 이들 업체의 담합 의혹에 대한 조사를 착수했다. 공정위 행정처분까지 시간이 걸리는 만큼 검찰이 먼저 '민생교란 범죄'로 규정하고 수사에 나선 것으로 보인다.

연합뉴스

연합뉴스

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
