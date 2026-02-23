檢 전분당 담합 의혹 삼양사·대상 등 4곳 압수수색

설탕 담합 사건보다 규모 크다고 판단

검찰이 전분 및 당류 업체들의 담합한 의혹을 받는 국내 식품업체 4곳을 압수수색했다.

23일 법조계에 따르면 서울중앙지검 공정거래조사부(나희석 부장검사)는 이날 전분당 시장 과점 업체인 대상 대상 001680 | 코스피 증권정보 현재가 24,000 전일대비 600 등락률 +2.56% 거래량 174,567 전일가 23,400 2026.02.23 15:30 기준 관련기사 대상, 日 최대 식품·유통 전시회 첫 참가… "일본 시장 본격 공략"[오늘의신상]영화관서 즐기는 복음자리…‘딸기맛 팝콘’ 등 출시'킹달러'에 킹받네…식품업계, 수익성 '경고등' 전 종목 시세 보기 close , 삼양사 삼양사 145990 | 코스피 증권정보 현재가 53,500 전일대비 1,100 등락률 +2.10% 거래량 27,065 전일가 52,400 2026.02.23 15:30 기준 관련기사 똘똘 뭉쳐 5.8조나 벌었는데…"밀가루로 만든 라면값도 내리나요?"과징금보다 버는 수익 쏠쏠…이러니 담합 계속하지[Why&Next]과징금보다 쏠쏠했다…상습 담합 밀가루社 영업익 3배 '껑충' 전 종목 시세 보기 close , 사조CPK, CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 222,000 전일대비 1,000 등락률 +0.45% 거래량 84,370 전일가 221,000 2026.02.23 15:30 기준 관련기사 똘똘 뭉쳐 5.8조나 벌었는데…"밀가루로 만든 라면값도 내리나요?"[클릭 e종목]"CJ제일제당, 실적 가시성 확보해야""낭떠러지 끝에 섰다"…윤석환 CJ제일제당 대표, 전면 체질 개선 선언 전 종목 시세 보기 close 등 4개 업체를 압수수색했다.

검찰은 전분당 담합 구조와 범행 규모를 분석한 결과 앞서 수사한 각각 5조원대, 3조원대 두 건의 설탕 담합 사건보다도 규모가 크다고 판단, 강제수사에 착수한 것으로 알려졌다.

전분당은 주로 가공식품 감미료로 사용된다. 물엿, 과당, 올리고당 등이 대표적으로 해당하며 과자, 음료, 유제품 등을 만들 때 원료로 쓰인다.

앞서 공정거래위원회도 지난달 이들 업체의 담합 의혹에 대한 조사를 착수했다. 공정위 행정처분까지 시간이 걸리는 만큼 검찰이 먼저 '민생교란 범죄'로 규정하고 수사에 나선 것으로 보인다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



