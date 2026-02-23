李대통령 "존경하는 아미고 룰라, 오늘이 한-브라질 번영의 첫걸음"

이재명 대통령은 23일 루이즈 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령과의 만찬에서 "이번 정상회담을 계기로 한국과 브라질이 국제사회와 다자 무대에서 인류 보편의 과제 해결에 함께 기여하는 모범적인 동반자로 거듭나게 될 것"이라고 말했다.

이 대통령은 이날 저녁 청와대 영빈관에서 열린 룰라 대통령 내외와의 국빈 만찬에서 "청와대에 돌아온 후 처음으로 맞이하는 국빈 만찬을 참으로 존경해왔던 지도자이자 친구, 아미고(Amigo·친구)인 룰라 대통령과 함께 할 수 있어 매우 기쁘게 생각한다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "정치의 길에 들어선 이후 저와 룰라 대통령님의 정치적 여정, 그리고 인생 역정이 참 닮아있다는 말을 자주 들었다"며 "원고에는 없는 말이긴 한데, 우리 룰라 대통령님과 제가 만난다고 하니깐 소년공들의 만남이다, 이렇게 축하해주는 사람들이 많았다"고 언급했다.

이어 이 대통령은 "어린 소년으로서 감당하기 어려운 상황이었으나 현장 노동자로서의 뿌리는 변함없는 자부심으로 남아있다"며 "부조리한 현실에 대한 분노도, 또 일을 마치고 돌아가는 길의 뿌듯함도 모두 40여 년 전 기름밥 먹던 공장에서 배웠기 때문"이라고 설명했다. 그러면서 "몸으로 배운 노동의 가치와 인간의 존엄성은 더 나은 세상을 바라는 열망의 원동력이 됐다"고 부연했다.

또 이 대통령은 "이렇게 비슷한 삶의 궤적을 공유하고 있었기 때문에 룰라 대통령을 처음 만났을 때부터 오랜 동지를, 친구를 만난 것처럼 참으로 반가웠다"면서 "양국 국민들도 물리적 거리를 극복한 채 서로 깊이 교류하며 신뢰의 마음을 나누게 될 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 브라질에서 유행하는 K팝과 K뷰티와 양국 간 협력 산업 등을 언급한 뒤 "이처럼 오랜 시간 꾸준히 발전해 온 양국의 우호관계, 한국과 브라질이 가진 서로 다른 강점과 잠재력이 있기에 양국의 협력은 더 나은 미래를 향해 거침없이 나아갈 것으로 기대한다"고 밝혔다.

그러면서 "먼 훗날 오늘의 만찬 자리가 한국과 브라질 양국이 공동 번영의 미래를 꿈꿨던 의미 있는 첫걸음으로 기억되기를 바란다"고 건배를 제의했다.

룰라 대통령은 답사에서 "귀하의 인생 경로를 알고 나서 우리가 형제처럼 느껴진다"고 화답했다.

또 룰라 대통령은 김대중 전 대통령, 한국의 건국 정신인 홍익인간, 2002년 한일 월드컵에서의 브라질 우승 등을 언급하며 "우리는 이런 연관 관계를 더 발전시키고, 공동적인 변화와 번영과 연대 관계를 설립했다"고 피력했다.

이날 국빈 만찬에는 구윤철·배경훈 부총리를 비롯한 정부 고위관계자들과 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장 및 대한상공회의소장, 구광모 LG그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 정기선 HD현대 회장, 김동관 한화그룹 부회장 등 주요 그룹 총수들이 참석했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



