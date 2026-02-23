'칩플레이션' 속 GPU 절도…2000만원어치 훔친 40대 검거

복면 쓰고 GPU 훔친 40대

GPU 3박스 중 2박스 이미 팔아

컴퓨터 부품 판매점에 침입해 그래픽처리장치(GPU)를 훔쳐 달아난 40대가 하루 만에 경찰에 붙잡혔다.

23일 연합뉴스에 따르면 경기 평택경찰서는 특수절도 혐의로 A씨를 검거했다. A씨는 지난 22일 오전 5시 56분께 평택시 청북읍의 컴퓨터 부품 판매점에 침입해 2000여만원 상당의 GPU 3박스를 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있다.

복면을 착용한 A씨는 해머 드릴을 이용해 피해 업소의 출입문을 부순 뒤 안으로 들어가 GPU를 챙겨 달아난 것으로 조사됐다. 피해 신고를 받고 수사에 착수한 경찰은 사건 발생 하루 만인 이날 오후 4시 43분 충북 진천의 모텔에서 A씨를 검거했다.

일용직 근로자인 A씨는 지인의 화물차를 빌려 평택으로 이동해 범행을 저지른 뒤 진천으로 도주한 것으로 전해졌다. A씨는 훔친 GPU 3박스 중 2박스를 이미 팔아넘긴 상태였다고 경찰은 전했다.

경찰은 A씨의 휴대전화를 압수해 분석하는 동시에 그를 상대로 자세한 경위를 조사할 방침이다. 경찰 관계자는 "피의자는 추적을 따돌리기 위해 화물차를 피해 업소 부근에 대놓고, CCTV가 없는 야산을 직접 넘어가 범행한 뒤 다시 같은 길을 되돌아와 차를 타고 달아났다"며 "장물이 어디로 팔려나갔는지 확인 중"이라고 말했다.

한편 인공지능(AI) 붐에 따른 반도체 수요가 급증하면서 PC나 스마트폰 등의 전자제품 전반의 가격이 오르는 일명 '칩플레이션' 상황이 이어지고 있다. 최근 출시된 주요 브랜드의 프리미엄 노트북 가격도 전작보다 수십만 원에서, 많게는 100만원 가까이 인상된 사례가 나오며 소비자 부담이 커지는 분위기다.

이에 관련 범죄도 이어지고 있다. 앞서 수원시 영통구에서는 한 PC방에서는 시가 1500만원 상당의 램(RAM) 50개를 훔친 20대가 검거되기도 했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>