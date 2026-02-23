제주, '론리 플래닛' 선정 2026년 세계 25대 여행지

푸켓·멕시코 시티와 나란히

자연·음식·사람의 풍경까지 '주목'

제주가 전 세계 여행자들의 필독서로 꼽히는 론리 플래닛이 선정한 '2026년 반드시 방문해야 할 세계 25대 여행지'에 포함됐다.

제주특별자치도는 론리 플래닛 공식 누리집을 통해 제주도(Jeju-Do, South Korea)가 태국 푸켓, 미국 메인주, 캐나다 브리티시 콜롬비아, 멕시코 멕시코 시티 등과 함께 '2026년 주목할 여행지 25곳'에 선정됐다고 22일 밝혔다.

론리 플래닛은 전문가 심사를 거쳐 매년 도시·섬·국가 가운데 여행 트렌드를 이끌 지역을 선정하고, 해당 지역의 여행 정보와 예약 상품을 연계하는 방식으로 전 세계 여행자에게 소개하고 있다.

론리 플래닛 공식 사이트에 게재된 제주 소개 영상. 사진 론리 플래닛 원본보기 아이콘

이번 선정과 함께 공개된 제주 홍보 영상에서 론리 플래닛은 제주를 '한국의 하와이'로 표현했다. 영상에는 성산일출봉의 일출과 한라산의 설경, 산방산과 절물휴양림의 숲길, 김녕해수욕장의 에메랄드빛 바다 등 제주의 자연 풍경이 담겼다. 여기에 물질하는 해녀의 모습과 해물국수, 전복죽 등 제주만의 음식 문화도 함께 소개됐다.

김양보 제주도 관광교류국장은 "이번 선정은 제주 관광의 위상이 아시아를 넘어 세계적으로 인정받고 있음을 보여주는 사례"라며 "제주 포시즌스(The-Jeju Four Seasons) 정책 등을 통해 외국인 관광객 유치를 확대하고, 글로벌 수준의 관광 수용 태세를 갖춰 나가겠다"고 말했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



