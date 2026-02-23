이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] '자사주 소각 의무화' 3차 상법 개정안 與주도 법사위 통과
2026년 02월 23일(월)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"어떡해" 13돈 금목걸이 실수로 물내려 '발 동동'…열차 화장실 뒤져 찾아줬다
"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜
"아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌 꽃값 13% 더 뛰었다
"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'
"넘어져서 도와줬더니 보따리 내놓으라는 격" 황당 손해배상 청구 시끌
전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'
"예쁘면 무죄?" 강북 모텔 약물 사망 사건, '외모 프리미엄' 논란 확산
치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"
"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'
"尹 잘못했다"…'보수의 심장' 서문시장 민심은 싸늘했다