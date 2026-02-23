밀양 산불에 국가소방동원령…민가 확산 우려(상보)

인명피애 아직 없는 것으로 알려져

경남 밀양시 삼랑진읍 검세리 한 야산에서 23일 오후 4시10분께 불이 나 소방 및 산림당국이 진화에 나섰다.

소방당국은 불이 확산할 우려에 이날 오후 5시께 관할 소방서 인력 모두 출동하는 소방 대응 1단계를 발령했다. 이어 오후 5시39분께 국가소방동원령을 내리고 진화 중이다.

산림당국도 이날 오후 5시 20분께 산불 확산 대응 1단계를 발령했다. 인력 183명과 헬기 9대, 차량 46대 등을 긴급 투입해 진화 작업을 하고 있다.

불이 난 곳은 높이 약 250m 야산으로, 일대에서는 평균 풍속 3.3m/s의 서북서풍이 불고 있는 것으로 파악됐다.

인명피해는 아직 없는 것으로 알려졌다. 다만 산불이 인근 요양병원과 민가 쪽으로 확산할 우려가 있어 당국이 저지선 확보에 힘을 쏟고 있다.

밀양시는 산불 관련 안전안내 문자를 여러 차례 발송했다. 이날 오후 6시께에는 긴급 재난 문자도 보내 주민 대피를 안내했다. 삼랑진읍 검세리 산31번지에 대형산불이 발생했으니 좋은연인 요양병원, 검세마을, 율동마을, 안태마을 주민분들은 삼랑진초등학교로 즉시 대피하길 바란다고 당부했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



