금융위, 공자위 새 민간위원 4명 위촉

권해영기자

입력2026.02.23 17:21

국회·법원행정처 등 추천

신현한 연세대 경영대 교수가 공적자금관리위원회(공자위) 민간위원장을 맡는다.


이억원 금융위원장(왼쪽)이 23일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 공적자금관리위원회 위원으로 위촉된 신현한 위원과 기념촬영을 하고 있다. 금융위 제공

이억원 금융위원장(왼쪽)이 23일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 공적자금관리위원회 위원으로 위촉된 신현한 위원과 기념촬영을 하고 있다. 금융위 제공

금융위원회는 23일 이억원 금융위원장이 공적자금관리특별법 제4조에 따라 국회·법원행정처 등 기관의 추천을 받은 4인을 공적자금관리위원회 위원으로 위촉했다며 이같이 밝혔다.

공자위 신임 민간위원은 김경록 서강대 경영전문대학원 교수, 박선영 동국대 경제학과 교수, 김환수 법무법인 백송 대표변호사, 신현한 연세대 경영대 교수다. 민간위원들의 임기는 이날부터 2028년 2월22일까지다.


민간위원장은 제248차 공자위에서 선출된 신현한 위원이 맡는다. 신 위원은 금융위원장과 공동으로 공적자금관리위원회 위원장을 맡게 된다.




권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr
