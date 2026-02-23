송미령 "산불, 예방이 최우선…영농부산물, 불법소각 대신 파쇄해야"

산불 예방 위한 시·도 농정국장 영상회의 긴급 주재

송미령 농림축산식품부 장관은 "영농부산물이 불법적으로 소각처리되지 않도록, 영농부산물 파쇄지원 제도 등에 대한 농업인 계도와 홍보 강화에 노력해 달라"고 23일 당부했다.

이날 송 장관은 정부서울청사에서 산불 예방을 위한 시·도 농정국장 영상회의(이하 회의)를 긴급 주재하고 "영농부산물 불법소각은 작은 부주의로도 대형 산불로 이어질 수 있는 만큼 어떠한 경우에도 허용될 수 없다"고 말했다.

송미령 농림축산식품부 장관이 23일 정부서울청사에서 산불 예방을 위한 시·도 농정국장 영상회의(이하 회의)를 주재하고 있다. 농식품부 AD 원본보기 아이콘

이번 회의는 영농준비가 본격적으로 이뤄지는 시점으로 영농 준비 과정에서 발생하는 영농부산물 등의 불법소각이 비화해 대형산불로 이어지는 것을 사전에 차단하기 위해, 산불예방 중심의 적극적인 대응을 각 시·도에서 강화해 달라고 당부하기 위해 마련됐다.

회의에는 산림청과 농촌진흥청, 시·도 농정국장 등이 참석해 최근 산불 발생 현황 및 방지대책, 영농부산물 파쇄지원 계획, 영농부산물 처리 및 불법소각 방지방안 등을 공유하고 기관 간 협력 방안을 논의했다.

최근 건조한 날씨와 강풍으로 인해 전국적으로 산불이 지속 발생하고 있는 상황으로 산림청은 '봄철 산불조심기간'을 당초 2월1일에서 1월20일로 앞당겨 운영하고, '중앙사고수습본부'도 조기에 가동하는 등 봄철 산불 예방 및 확산 방지를 위해 대응하고 있다. 농식품부도 산불재난 위기대응 매뉴얼에 따라 산림청의 산불 예방 및 진화 대응을 지원하기 위해 '중앙사고수습본부 지원상황실'을 운영하고 있다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>