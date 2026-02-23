본문 바로가기
강원도, ‘도청 사격팀’ 공식 창단…강원 체육 르네상스 가속

이종구기자

입력2026.02.23 16:59

강원도, ‘유소년부터 실업까지’ 인재 선순환 체계 완성
6년 만의 신규 창단…지역 인재와 함께 과녁 정조준
도청 직장운동경기부 12번째 팀…강원 연고자로 구성

강원특별자치도(도지사 김진태)는 23일 도청 별관 대회의실에서 '강원특별자치도청 사격팀' 공식 창단식을 개최했다.

김진태 강원특별자치도지사. 강원도 제공

이번 창단은 1987년 펜싱팀 창단 이후 12번째이자, 2020년 루지팀 창단 이후 6년 만에 새롭게 출범한 도청 직장운동경기부다.


이로써 도내 사격 실업팀은 도청, 정선, 고성 등 총 3개 팀으로 확대됐으며, 유소년부터 실업팀까지 이어지는 계열화 체계를 더욱 공고히 하게 됐다.

지역 인재가 타시도로 유출되지 않고 고향에서 선수 생활을 이어갈 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다.


또한, 선수단 전원이 강원 연고자로 구성돼 지역 체육의 성장 모델을 보여주고 있으며, 강원의 체육 인프라 속에서 성장한 선수들이 강원특별자치도의 이름을 달고 승리의 과녁을 정조준하게 됐다.


도는 최근 제106회 전국체전 종합 6위 달성, 전국장애인동계체전 사상 첫 종합우승 등 강원 체육의 상승세를 이어가고 있다.

사격팀은 이러한 흐름을 바탕으로 제107회 전국체육대회에서 '종합 6위 수성'의 핵심 동력이 될 것으로 기대된다.


아울러 2026 아이치·나고야 아시안게임, 2028 LA 올림픽 등 국제무대에서도 강원 체육의 위상을 높여 나갈 계획이다.


김진태 지사는 "사격팀 창단으로 계열화의 마지막 퍼즐이 완성됐다"며 "보다 체계적이고 경쟁력 있는 강원 사격을 만들어 나가겠다"고 밝혔다. 이어 "사격이 어떤 종목에도 뒤처지지 않도록 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
