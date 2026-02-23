'난 오늘도 아이 편에 선다'저자 안광식 출판기념회 개최

교사, 행정전문가 경험 녹여낸 '현장 중심 교육철학' 담아



오는 28일 오후 1시, 아름동복합커뮤니티센터 3층 다목적강당

안광식 세종시교육감 예비후보가 오는 28일 오후 1시 세종시 아름동 복합커뮤니티센터에서 저서 '나는 오늘도 아이 편에 선다'의 출판기념회 및 북 콘서트를 연다. 이날 본 행사에 앞서 낮 12시부터 저자와의 사인회 및 소통의 시간이 진행된다.

이번 저서는 교사로 출발해 교육 행정과 정책 영역을 두루 경험한 저자가 공교육의 본질과 방향을 성찰적으로 풀어낸 교육에세이다. 책에는 교실과 행정 현장에서 마주한 사례와 함께, '아이를 기준으로 판단해야 한다'는 일관된 교육 철학이 담겼다.

특히 변화하는 교육 환경 속에서 공교육의 공공성과 책임성, 공정한 교육 시스템의 중요성을 강조하며, 지역 교육이 나아가야 할 방향에 대한 문제의식을 제시하고 있다. 단순한 회고를 넘어 교육 담론을 확장하려는 시도라는 점에서 주목받고 있다.

이날 출판기념회는 내빈 소개와 축사, 저자 인사말 순으로 진행되며, 행사 이후에도 참석자들과의 만남이 이어질 예정이다. 지역 교육계 인사와 학부모, 시민 등 다양한 계층의 참여가 예상된다.

안광식 저자는 "이번 책은 지난 시간 동안 현장에서 고민해 온 질문을 정리한 기록이자, 앞으로 우리가 함께 생각해야 할 교육의 기준에 대한 제안"이라며 "교육이 신뢰를 회복하고 미래를 준비하기 위해서는 분명한 원칙과 책임 있는 리더십이 필요하다"고 밝혔다.

한편 교육계 안팎에서는 이번 출간을 계기로 안 저자의 향후 공적 역할과 교육 리더십에 대한 관심도 높아지고 있다. 이번 출판기념회가 지역 교육 담론을 한 단계 확장하는 소중한 계기가 될 것으로 기대를 모으고 있다.





충청취재본부 모석봉 기자



