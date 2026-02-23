계명대 여성학연구소, 제주서 '젠더와 공동자원' 콜로키움 개최

25~26일 제주대·제주여민회서 학술교류 및 MOU 체결

지역 기반 연구와 여성학 연계…지속가능사회 전환 모색

계명대학교 여성학연구소(소장 최윤경)가 제주 지역 연구기관 및 여성단체와 함께 '젠더와 공동자원(commons)'을 주제로 콜로키움과 학술교류 행사를 개최한다.

기후위기와 돌봄 위기, 지역 소멸 등 복합적 사회문제에 대응하기 위한 여성학의 역할을 모색하고, 지역 기반 학술 네트워크를 강화하기 위한 자리다.

계명대 여성학연구소는 제주대학교 공동자원과 지속가능사회연구센터(연구센터장 최현), 제주여민회와 함께 오는 25일부터 26일까지 제주대학교 인문대학에서 2호관 현석재에서 행사를 연다.

이번 프로그램은 지난해 4월 체결한 학술교류 MOU 이후 추진되는 첫 공동 행사다.

행사 첫날 오후 2시부터 5시까지 진행되는 콜로키움 '젠더와 공동자원'에서는 공동자원(커먼즈)과 젠더 이론을 접목한 학술 발표가 이어진다.

안숙영 계명대 여성학과 교수는 '젠더와 커먼즈: 마리아 미즈와 실비아 페데리치 이론을 중심으로'를 주제로 여성의 재생산 노동과 커먼즈 이론의 접점을 분석한다.

장지은 계명대 여성학연구소 전임연구원은 '지역 여성들의 생태 커머닝 실천'을 발표하며 지역 여성들이 수행해 온 공동자원 실천 활동의 의미를 조명한다.

이튿날 오전 9시 30분부터 12시 30분까지 열리는 학술교류에서는 '지속가능사회를 위한 지역 연구와 여성학의 역할'을 주제로 발표와 종합토론이 진행된다.

2024－2025 대구시민시국대회를 중심으로 한 응답적 안전의 정치, 제주 성평등마을 만들기 사업, 미혼모 관련 연구에 대한 비판적 페미니즘 분석, 1970년대 제주 남곡 풍경과 욕망의 지리, 대구 청년 여성 구술생애사 연구 등 지역 사례가 다뤄질 예정이다.

연구자와 시민사회 활동가가 함께 참여해 학문과 현장을 잇는 협력 방안을 모색한다.

최현 제주대 공동자원과 지속가능사회연구센터장은 "지역사회가 직면한 위기는 삶의 방식 전환을 요구하고 있다"며 "공동자원 연구와 여성학의 만남이 돌봄과 생태, 지역 공동체를 재구성하는 중요한 사유의 토대가 될 것"이라고 말했다.

이어 "이번 학술교류가 제주와 대구를 잇는 지속적인 연구 협력의 출발점이 되길 기대한다"고 밝혔다.

최윤경 계명대 여성학연구소장은 "여성의 돌봄과 공동체 유지 활동은 오랫동안 보이지 않는 노동으로 간주되어 왔지만 지역사회를 지탱해 온 힘"이라며 "이번 행사가 여성학과 지역 기반 연구를 연결해 지속가능한 사회 전환의 구체적 경로를 모색하는 계기가 되길 바란다"고 강조했다.

행사가 끝나는 26일 오후에는 계명대 여성학연구소와 제주여민회 간 업무협약(MOU) 체결식이 열린다.

양 기관은 지역 여성운동과 대학 연구기관의 협력을 강화하고, 공동 연구와 교육·학술 행사를 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



